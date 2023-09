Séisme au Maroc : l'élan de solidarité en marche pour donner du sang

L’élan de solidarité est en marche au Maroc après le tremblement de terre qui a fait au moins 2 500 morts selon le bilan officiel publié lundi. Des Marocains mais aussi des étrangers convergent vers des centres de transfusion sanguine pour des dons de sang.

"Mon père m'a conseillé de venir donner mon sang car il y a un grand besoin dans les centres de transfusion sanguine. Comme vous pouvez le constater, les Marocains font preuve d'une grande solidarité et de nombreuses personnes font la queue dehors sous le soleil. Cela fait chaud au cœur de voir l'engagement de nos citoyens, et même des étrangers qui n'ont pas de lien direct avec la catastrophe se sont joints à nous ", a expliqué Youssef Qornafa, étudiant.

Le jeu vaut bien cette chandelle alors que le séisme a fait plus de 2000 blessés dont une grande partie dans un état grave.

"Je suis tombé sur l'annonce de la campagne sur internet, qui soulignait le besoin urgent de dons de sang pour aider les habitants du village d'Amizmiz et d'autres zones touchées à Marrakech. Avec les nombreux blessés de cette tragédie, il était impératif d'être là pour soutenir ceux qui sont dans le besoin", a expliqué Mouad El Bouriali, étudiant.

Les lions de l' Atlas se sont invités à cet élan. Les demi-finalistes de la dernière coupe du monde ont fait aussi don de leur sang dans un centre médical de la ville d'Agadir.

''Ce que nous faisons s'inscrit dans la tradition de la société marocaine, connue pour sa solidarité. Je demande la pitié pour les victimes et le rétablissement de tous les blessés. Je suis convaincu que tous les Marocains apporteront l'aide nécessaire aux victimes du tremblement de terre, je souhaite de la patience à leurs familles, et j'espère que ces peines seront les dernières pour le peuple marocain. Je considère ce qui s'est passé comme un test (de Dieu), et je suis certain que le Maroc est capable de relever le défi.'', a déclaré Romain Ghanem Saiss, Capitaine du Maroc et milieu de terrain d'Al Shaba.

Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage: l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.