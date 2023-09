Israël : le ministre de la sécurité à Tel aviv après les protestations d'Erythréens

Le ministre israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s'est rendu dimanche dans le sud de Tel-Aviv, au lendemain de manifestations sanglantes organisées par des groupes rivaux d'Érythréens, qui ont fait des dizaines de blessés.

Des Erythréens, partisans et opposants du gouvernement érythréen, se sont affrontés à coups de bois de construction, de morceaux de métal et de pierres, brisant des vitrines de magasins et des voitures de police.

La police israélienne en tenue anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles, tandis que des agents à cheval tentaient de contrôler les manifestants.

"Je pense que tous ceux qui ont enfreint la loi ici doivent être arrêtés et mis en prison, et pas seulement en prison, mais aussi sans limite de temps jusqu'à ce qu'ils partent d'ici. Ils n'ont pas besoin d'être ici, ce n'est pas leur place", a déclaré M. Gvir.

Plus tôt dans la journée de dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il souhaitait que les migrants érythréens impliqués dans un affrontement violent à Tel-Aviv soient immédiatement expulsés et a ordonné la mise en place d'un plan d'expulsion de tous les migrants africains du pays.

"Nous voulons des mesures sévères contre les émeutiers, y compris l'expulsion immédiate de ceux qui y ont participé", a déclaré M. Netanyahu lors d'une réunion ministérielle spéciale convoquée pour faire face aux conséquences des violences.

Il a demandé aux ministres de lui présenter des plans "pour l'expulsion de tous les autres infiltrés illégaux" et a noté dans ses remarques que la Cour suprême avait annulé certaines mesures destinées à contraindre les migrants à partir.

En vertu du droit international, Israël ne peut pas renvoyer de force des migrants dans un pays où leur vie ou leur liberté est menacée.

À la veille d'une visite officielle à Chypre, M. Netanyahu a déclaré que l'équipe ministérielle cherchait à expulser un millier de partisans du gouvernement érythréen impliqués dans les violences de samedi.

"Ils n'ont pas droit au statut de réfugié. Ils soutiennent ce régime", a déclaré M. Netanyahu. "S'ils soutiennent à ce point le régime, ils feraient bien de retourner dans leur pays d'origine."

Les violences de samedi ont remis au premier plan la question des migrants, qui divise Israël depuis longtemps.

Sa résurgence intervient alors qu'Israël est déchiré par le projet de réforme judiciaire de M. Netanyahou, et que ses partisans citent la question des migrants comme une raison pour laquelle les tribunaux devraient être contrôlés, affirmant qu'ils ont fait obstacle à l'expulsion des migrants.

M. Netanyahu a déclaré dimanche qu'il ne pensait pas que l'expulsion des partisans du gouvernement érythréen poserait un problème.

Environ 25 000 migrants africains vivent en Israël, principalement originaires du Soudan et de l'Érythrée, qui disent avoir fui un conflit ou la répression.

Israël n'en reconnaît que très peu comme demandeurs d'asile, les considérant essentiellement comme des migrants économiques, et affirme qu'il n'a aucune obligation légale de les garder.

Le pays a essayé diverses tactiques pour les forcer à partir, notamment en envoyant certains d'entre eux dans une prison éloignée, en retenant une partie de leur salaire jusqu'à ce qu'ils acceptent de quitter le pays ou en offrant des paiements en espèces à ceux qui acceptent de s'installer dans un autre pays, quelque part en Afrique.

Les critiques accusent le gouvernement d'essayer de contraindre les migrants à partir.

Les partisans des migrants affirment qu'Israël, un pays fondé sur les cendres de l'Holocauste et construit par des réfugiés juifs, devrait accueillir les demandeurs d'asile.

Les opposants affirment que les migrants ont apporté la criminalité dans les quartiers défavorisés du sud de Tel-Aviv où ils se sont installés.

Les affrontements ont eu lieu alors que les partisans du gouvernement érythréen célébraient le 30e anniversaire de l'accession au pouvoir de l'actuel dirigeant, un événement organisé près de l'ambassade d'Érythrée dans le sud de Tel-Aviv.

L'Érythrée a l'un des pires bilans du monde en matière de droits de l'homme et les migrants en Israël et ailleurs disent qu'ils craignent la mort s'ils rentrent dans leur pays.