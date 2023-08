Gabon : la vie reprend son cours après le coup d'État

Au cœur de Libreville, la capitale gabonaise, les signes du coup d'État sont encore visibles, avec un centre-ville habituellement grouillant de vie qui reste étonnamment calme.

Cependant, un tout autre scénario se déroule ici au marché Mont-Bouet, le plus grand marché du pays, où les habitants ont décidé de ne pas laisser l'incertitude politique entraver leur détermination à reprendre une vie normale.

Les allées du marché, un tableau vivant de résilience et de reprise économique. Ici, petits et grands commerçants ont ouvert leurs étals, proposant tout, des produits frais aux articles artisanaux.

"La période électorale a été très mouvementée. Beaucoup de gens avaient peur vu ce qui s’est passée en 2016 où nous étions dans les frayeurs. Pendant cette période électorale, on a dû terminer à 15 heures, voire 14 heures. On bouclait tout et rentrait chez nous, vu les militaires qui étaient positionnés un peu partout. Le président de la transition nous a rassurés en disant que dès 10 h chacun devait reprendre ses activités" a déclaré Tanguy Ntoutoume, un commerçant.

Pendant que le pays cherche à se remettre des secousses politiques, les Militaires putschistes ont annoncé jeudi que le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo Ondimba, prêtera serment en tant que "président de transition" lundi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle.

Le Gabon est à un tournant de son histoire. Il reste à voir comment le pays va se relever de ce coup d'État.