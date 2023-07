Montréal : carton plein pour le Festival international Nuits d'Afrique

Sous le soleil de juillet, la ville de Montréal au Canada a vibré au rythme des cultures africaines, antillaises et latino-américaines. Avec plus de 200 000 visiteurs, la 37e édition du Festival international Nuits d'Afrique a connu un succès retentissant. Plus qu'un carrefour musical, cet événement devenu incontournable se veut avant tout un grand moment de partage et d'ouverture.

"Il s'appelle Festival Nuits d'Afrique, mais il est ouvert à toutes les cultures, à toutes les personnes. C'est une grande famille où tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son origine", explique Sepopo Galley, responsable de la programmation.

Concerts en extérieur ou en salle dans une ambiance plus feutrée, chaque jour est une expérience différente. Formé à Montréal, le groupe camerounais Only The Righteous, par exemple, juxtapose, avec une élégance pop, ses influences jazz, R&B, soul et hip-hop autant que kompa, makossa ou bend-skin, devant le public du Balattou, la première boîte de nuit africaine de la ville. Elle a vu naître le Festival Nuits d'Afrique en 1986. Ce dernier est aujourd'hui une véritable institution particulièrement prisée par les artistes.

"Dans l'univers dans lequel nous sommes ici au Canada, c'est effectivement une vitrine pour certaines personnes qui pourraient ne pas être très familières avec ces univers. C'est une occasion de rentrer en contact avec ces univers de musiques africaines au pluriel. Pour nous artistes, c'est avant tout une grande chance d'avoir cette plateforme-là et de pouvoir partager ce que nous faisons", exprime Clerel, le chanteur du groupe Only the Righteous.

"Nuits d'Afrique, c'est très bon !"

Chaque année, le festival se renouvelle avec une programmation toujours plus festive et audacieuse, des artistes locaux aux stars internationales.

Angélique Kidjo, la plus célèbre chanteuse africaine, a donné le ton à cette édition lors du concert d’ouverture, suivie notamment par Meiway & The Zo Gang ou encore Sona Jobarteh.

Comme à son habitude, Yemi Alade, la reine de l’afropop a décloisonné l’afrobeat, y infusant une bonne dose de pop, de hip-hop, de reggae, de soul et de gospel ; pour le plus grand bonheur de son public et le sien.

"Nuits d'Afrique, c'est très bon ! Il y a quelque chose de spécial ici à Montréal. Je peux sentir la connexion. Elle est très puissante. Tant que je serais en bonne santé et disponible, je participerai à ce festival", assure Yemi Alade, auteure-compositrice et chanteuse nigériane.

Qu'elles soient célèbres ou moins connues, elles sont toutes fières de leurs racines, porteuses de leurs cultures et d’une modernité pleinement assumée : les femmes. Pour la deuxième année consécutive, ce festival leur a fait une place d'honneur avec pour objectif de donner plus de visibilité à ces artistes féminines engagées. Lors de cette 37e édition, dans la catégorie Femmes du monde, six femmes ont été sélectionnées, dont quatre originaires d'Afrique, du Zimbabwe, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal.