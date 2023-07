Maroc : spectacle de voltige à l'occasion de la fête du Trône

La capitale marocaine Rabat et la ville de M'diq ont acceuili dimanche des spectacle de voltige.

Des équipes de parachutistes militaires ont réalisé des performances acrobatiques lors des célébrations populaires à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohammed VI du Maroc.

Des avions des forces armées royales ont également performé dans les cieux de la ville M'diq au nord du pays.

La Fête du Trône, La plus grande fête civile du Maroc , célébrée chaque année le 30 juillet (qui est un jour férié). Inaugurée en 1934, En ce jour, Le souverain adresse notamment un discours à toute la nation.

Au début de son discours, cette année, le souverain a rappelé les valeurs ancestrales et humaines des marocain ayant contribué à la réussite du model marocain et permis de surmonter les difficultés liées aux défis actuelles. Ces valeurs qui font le succès du Maroc sont le sérieux, le travail et la confiance.

Sur le plan de développement, le souverain a affirmé que le Royaume a atteint un stade de maturité, par conséquent il appartient à tous les marocains de redoubler de sérieux pour continuer dans cette dynamique de développement et de franchir de nouveaux seuils de progrès.

Dans ce sillage, Mohammed VI a salué la réalisation de la première voiture marocaine par des compétences et des capitaux nationaux ainsi que la présentation du prototype d’une voiture hydrogène développée par un jeune marocain.

Sur le plan des Energies propre Mohammed VI valide l’offre Maroc pour l’hydrogène vert et a ordonné au gouvernement d’activer a mise en œuvre

Le souverain a aussi magnifié les réalisations enregistrées sur le dossier de l’intégrité territoriale, notamment l’ouverture de plusieurs consulats à Laayoune et Dakhla et la reconnaissance de la marocanité du Sahara par plusieurs pays, notamment les USA et dernièrement Israël.

Le Roi Mohammed VI a affirmé, également, la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien afférent à l’établissement d’un Etat Palestinien indépendant ayant Al Qods Orientale comme capitale pour garantir la sécurité et la stabilité des peuples de la région.

Par ailleurs, le Roi du Maroc a affirmé que la clé de la réussite pour affronter les défis internes est le sérieux. C’est ainsi que le souverain a appelé les intervenant dans les domaines politiques, administratif, judiciaire et social à une implication responsable et la primauté des intérêts supérieurs de la nation et des citoyens, loin des surenchères et des calculs étroits.

Il faut signaler que sur le plan social, le Roi a affirmé dans son discours que les allocations sociales seront octroyées à des millions de familles et d’enfants dès la fin 2023, ce qui constituera un pilier majeur du modèle social marocain.

Pour faire face à l’impact de l’inflation et de l’augmentation de prix, le souverain a affirmé avoir donné ses orientations au gouvernement pour adopter les mesures nécessaires pour atténuer l’impact négatifs sur les franges de la population touchées.

Enfin, abordant la relation de son voisin algérien, le Roi Mohammed VI rassure le peuple et le gouvernement algérien qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc et réitère sa main tendue aux autorités en espérant un retour à la normale avec ce pays voisin.