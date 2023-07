Sommet Russie-Afrique : Mnangagwa et Museveni rencontrent Poutine

Le développement des liens avec les pays africains est l'une des priorités invariables de la Fédération de Russie, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine à son homologue ougandais Yoweri Museveni.

Ce dernier a invité la Russie à participer à l'exploration pétrolière en Afrique de l'Est.

"Nous avons du pétrole que nous voulons exporter sous forme de brut, mais aussi raffiner pour le marché de l'Afrique de l'Est. Mais les entreprises russes peuvent également participer à la prospection de pétrole dans notre région," invite Yoweri Museveni.

Lors d'une autre réunion bilatérale, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a exprimé son soutien à la Russie dans son opération spéciale en Ukraine, un positionnement affirmé alors que de nombreux pays africains optent pour la neutralité.

"Permettez-moi de déclarer personnellement que le Zimbabwe est solidaire de la Fédération de Russie dans l'opération militaire spéciale menée par votre pays en Ukraine. En tant que président en exercice du système de certification du processus de Kimberley, le CPK, le Zimbabwe condamne sans réserve l'interdiction injustifiée et vindicative de la vente de diamants russes sur le marché mondial," affirme Emmerson Mnangagwa.

Les 54 nations africaines constituent le plus grand bloc de vote aux Nations unies et ont été plus divisées que toute autre région sur les résolutions de l’Assemblée générale critiquant les actions de la Russie en Ukraine.

Il s'agit du deuxième sommet Russie-Afrique depuis 2019.

Le nombre de chefs d'État présents est passé de 43 à 17 en raison de ce que le Kremlin a qualifié de pressions occidentales grossières visant à décourager les pays africains de participer au sommet.