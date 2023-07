Libye : les réfugiés soudanais attendent l'aide du HCR

Ces réfugiés ont fui la guerre au Soudan en espérant trouver un havre de paix en Libye. S'ils vivent dans un calme apparent, se nourrir est devenu un défi quotidien.

Sans abri, ni aide, ils s'estiment abandonnés par les ONG, dont le Haut commissariat des Nations Unies des réfugiés à Tripoli. Nour Ismaïl, a accepté de livrer son témoignage. Il dit avoir perdu ses parents dans les combats et doit subir de toute urgence une opération pour éviter l'amputation. Comme lui, plusieurs Soudanais sont livrés à eux-mêmes dans un pays déjà affecté par des années d'instabilité politique et économique.

"Dieu merci, nous sommes arrivés sains et saufs en Libye. On souffrait au Soudan. Nous avons fui la guerre. Nous sommes arrivés ici le 3 mai, et quand nous sommes allés au HCR, ils ne se sont pas souciés de nous, ils n'ont même pas signalé notre présence. Nous mangeons dans la rue. Il y a des gens qui nous nourrissent quand nous sommes dans la rue, des gens de bonne volonté " dit-il.

Selon l'ONU, le conflit au Soudan a déjà fait plus de 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 740 000 autres personnes ont fui vers les pays voisins du Soudan, dont beaucoup sont eux-mêmes confrontés à des crises économiques ou à l'instabilité politique. Les sept pays voisins du Soudan se sont réunis jeudi au Caire pour réclamer de l'aide.