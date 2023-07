Tunisie : à Sfax, le sort incertain des migrants subsahariens

En Tunisie, un groupe de défense des droits humains tire la sonnette d'alarme sur le sort des migrants expulsés du port de Sfax. Les ONG se sont mobilisées et demandent la mise en place d'abris d'urgence pour les accueillir.

Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) constate, désemparé, le désarroi de ces populations :

"Les conditions sont très difficiles et tous les scénarios sont possibles en raison du climat aride et des conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent les migrants subsahariens à Sfax. Plus d’un milliers de migrants subsahariens sont sans abri à Sfax. D'autres migrants ont choisi de se cacher dans les villages et les zones rurales autour de la ville de Sfax".

Un discours xénophobe s’est répandu à Sfax, depuis que le président tunisien, Kais Saied, a dénoncé l’arrivée en Tunisie de "hordes de migrants", venus, selon ses dires, "changer la composition démographique" du pays.

Pour Neïla Zoghlami, présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), il y a un regain de violences à l'encontre des femmes subsahariennes, depuis ce discours du président tunisien :

"Nous avons reçu des témoignages de femmes subsahariennes qui ont été exposées à de nombreux actes de violence suite au discours du 21 février 2023, et nous avons également recueilli le cas d'une femme qui a été violée par quatre personnes."

Des centaines de migrants ont fui, ou ont été contraints de quitter Sfax, après que des tensions raciales ont éclaté à la suite de l'assassinat, le 3 juillet, d'un Tunisien lors d'une altercation entre des habitants et des migrants.