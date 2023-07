Zimbabwe : un rassemblement de l'opposition interdit faute de toilettes

Vendredi, la police zimbabwéenne a interdit un rassemblement de l’opposition prévu dimanche à Bindura, à 90 kilomètres au nord-est de Harare. Et pour cause, l’absence de toilettes et de routes adaptées à l’endroit où il devait se tenir.

La police, ajoutant que l'opposition n'avait pas déclaré cette réunion dans le délai légal, qui est de sept jours à l'avance.

C’est peu dire que la santé et la sécurité des membres de l’opposition figure parmi les préoccupations majeures de la police zimbabwéenne à l’approche de la présidentielle du 23 août.

Mais cette rencontre est la 4e de la Coalition des citoyens pour le changement, interdite en une semaine par les dépositaires de l’autorités publique au Zimbabwe.

Le président Emmerson Mnangagwa élu en 2018 après avoir succédé à Robert Mugabe en 2017 est candidat à sa propre succession. Il a pour principal adversaire Nelson Chamisa. Neuf autres candidats sont en lice pour la présidentielle.