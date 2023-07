Le Nigeria déclenche un plan en prévision des inondations annuelles

Le gouvernement nigérian a activé son plan de réponse national avant ce qui devrait être une nouvelle série d'inondations annuelles liées au changement climatique, mettant plusieurs États en état d'alerte, ont déclaré les autorités à l'Associated Press jeudi.

Après les inondations de l'année dernière qui ont tué plus de 600 personnes, l'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré qu'elle se préparait à un nouveau déluge dangereux. L'agence a demandé le soutien de l'armée de l'air et a activé ses bureaux afin d'être prête à réagir rapidement dans tout le pays, a déclaré le porte-parole Manzo Ezekiel.

"En l'état actuel des choses, les perspectives (d'inondations) restent très sombres, et nous faisons de notre mieux pour sensibiliser les gens et amener les différentes agences à se préparer en conséquence", a déclaré M. Ezekiel.

Le Nigeria connaît chaque année des inondations meurtrières, souvent dues à des directives environnementales ignorées et à des infrastructures inadéquates. Cependant, une quantité inhabituelle de pluie et le déversement d'eau excédentaire d'un barrage au Cameroun voisin ont entraîné un nombre record de décès l'année dernière et détruit plus de 340 000 hectares de terres dans 33 des 36 États de la nation d'Afrique de l'Ouest et dans la capitale.

L'agence météorologique nigériane a déclaré qu'il devrait y avoir moins de pluie cette année. Cependant, des conditions météorologiques extrêmes combinées à des activités humaines telles que la construction de voies d'eau pourraient provoquer des inondations dans plusieurs États.

"En raison du changement climatique, nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des précipitations inhabituelles (et) une chaleur inhabituelle", a déclaré Ibrahim Wasiu, chef de l'unité de prévision de l'agence météorologique. "Le changement climatique joue un rôle".

Selon une alerte publiée mercredi par le ministère fédéral de l'Environnement, 14 États sont en état d'alerte pour des inondations dans les jours à venir. Le ministère a exhorté les États à prendre des mesures de précaution pour éviter les pertes humaines.

Plusieurs États ont déjà connu des inondations cette année, notamment la capitale, Abuja, où des jours de pluie diluvienne ont emporté de nombreuses maisons et bloqué des routes principales, ce qui a incité les autorités à marquer des centaines de maisons pour les démolir.

"Le plus important est de mettre les gens en sécurité", a déclaré M. Ezekiel, de l'agence de gestion des catastrophes. "Notre objectif est de faire en sorte que les gens ne soient pas affectés par les inondations."