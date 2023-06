Côte d'ivoire : la diaspora malienne mobilisée pour le référendum

En Côte d’Ivoire, la diaspora malienne se mobilise pour voter au référendum du 18 juin sur l’adoption d‘une nouvelle constitution. Au moins 200 000 à 300 000 maliens voteront depuis la Côte d’Ivoire et beaucoup d’entre eux sont favorables à une réforme de la constitution.

Prévu originellement pour le 19 mars, ce référendum a été reporté indéfiniment alors que le Mali est lourdement frappé par les insurrections djihadistes et séparatistes.

"Ma position est très claire. Je vais voter et je vais dire Oui. Et je vais voter Oui. Je suis du nord. Je suis de Gao. En particulier, je suis à 25 km de Gao. Tous les membres de ma famille qui s'y trouvent sont morts. Leur bétail a été volé, ils ont été tués. Ils sont entrés dans leurs maisons et les ont tués. Mais lorsque les militaires sont arrivés, je pense que la situation s'est un peu améliorée ..... Donc, à mon avis, je suis avec les militaires", s'est confié Illiassou Mohamed Touré, originaire de Gao.

La nouvelle constitution est la première étape importante des plans invoqués par le gouvernement pour rendre le pouvoir aux civils, après l'éviction de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020.

Des élections sont prévues en février 2024 pour rétablir un gouvernement civil à Bamako.

"Amadou Toumani Touré est aussi arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1991, et la Constitution de 1992 a été proposée et adoptée par un président issu d'un coup d'État. Donc dire que Assimi n'est pas légitime pour proposer une constitution, c'est de la mauvaise foi, je dirais, et ça ne reflète pas la réalité du Mali.", a déclaré Aboubacrine Traoré, Vice-président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire.

La diaspora malienne en Côte d'Ivoire représente 3 millions de personnes et, selon les responsables de l'ambassade du Mali à Abidjan, il s'agit de la plus importante diaspora du pays.