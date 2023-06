Niger : les mineurs de sel en quête d'un avenir meilleur

Au bord d'une oasis engloutie par les dunes, le désert est parsemé de trous. Le Sahara nigérien est connu pour sa ruée vers l'uranium et l'or, mais à Bilma, au nord-est du Niger, le sable recèle une autre richesse : un sel prisé pour sa qualité.

Les salines de Kalala, près de Bilma, dans le nord-est du Niger, étaient autrefois une étape incontournable pour les commerçants et leurs files de chameaux qui se balançaient.

L'extraction du sel, perpétuée de génération en génération, était une activité florissante, portant sur une denrée si précieuse qu'elle était achetée et vendue dans tout le Sahara et au-delà.

Aujourd'hui, dans cette région désertique isolée, en proie aux bandes armées et aux contrebandiers, les creuseurs luttent pour survivre.

Au fil des siècles, des centaines de puits ont été creusés à la main, puis remplis d'eau pour extraire le sel de la roche locale.

Debout dans les fosses noires et ocres, Ibrahim Tagaji et un collègue se débattent avec un pied de biche pour récolter le sel, une méthode d'extraction qui reste essentiellement inchangée au fil du temps.

Une journée de chaleur torride, où les températures ont atteint 45 degrés Celsius (113 degrés Fahrenheit) à l'ombre, touchait à sa fin.

Pieds nus dans une eau salée et cristalline, les deux hommes extraient des morceaux de sel et les transforment en grains, qu'ils récupèrent à l'aide d'une calebasse. Ils versent ensuite le sel dans des moules fabriqués à partir de palmiers dattiers, formant ainsi des plaques prêtes à être vendues.

C'est un travail pénible, récompensé par un revenu qui fluctue en fonction des acheteurs qui passent en ville.

"Quand quelqu'un qui a de l'argent vient, on gagne beaucoup", explique Tagaji entre deux pelletées. "Sinon, c'est beaucoup de travail et l'argent n'est pas au rendez-vous.

Mais l'économie locale offre peu d'alternatives et environ la moitié de la population de Bilma travaille encore dans les mines, selon les autorités locales.

"Dès que vous quittez l'école, vous devez travailler ici", explique Omar Kosso, un vétéran de l'industrie.

"Chaque famille a son propre bac à sel. Vous êtes avec votre femme, vos enfants, vous venez et vous travaillez".

"Le monde a changé"

Les caravanes de chameaux font toujours escale à Bilma, où la grande majorité des habitants vivent dans des maisons traditionnelles dont les murs sont faits de sel et d'argile extraits des carrières voisines.

Un individu appelé "mai" est l'autorité traditionnelle ici, déterminant qui obtient quelle zone pour creuser et fixant le prix de vente. Kiari Abari Chegou est issu d'une longue lignée de chefs, dont chacun a transmis à son successeur la fonction et ses attributs : une épée rituelle et un tambour de guerre en cuir parcheminé.

Il y a aussi le drapeau blanc couvert de sourates, celui-là même qu'arborait son grand-père sur une vieille photo en noir et blanc du début des années 1920, accrochée au mur de la maison familiale.

En tant que mai, Abari Chegou vante les mérites du sel produit localement.

"Le sel de mer doit être iodé pour éviter les carences", explique-t-il. "Notre sel est iodé à 90 %, nous pouvons donc le consommer directement sans risquer de tomber malade." Malheureusement pour Bilma, le monde extérieur a changé.

"Autrefois, les caravanes venaient - les Daza, les Hausa, les Touareg", dit-il en citant quelques groupes ethniques de la région. "Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant."

Les commerçants touaregs, par exemple, ont progressivement abandonné leur mode de vie nomade pour se sédentariser et cultiver les contreforts fertiles des montagnes de l'Aïr, au nord.

"On gagne plus d'argent en faisant cela qu'en se fatiguant à voyager 10 jours pour aller à Bilma, puis 10 jours pour revenir", reconnaît Abari Chegou.

"Il est plus logique d'acheter un morceau de sel pour 2 000 francs CFA (3,25 dollars) à Agadez, la capitale régionale située à 550 kilomètres, que de faire tout le chemin jusqu'à Bilma pour le négocier à un tiers du prix", a-t-il déclaré.

Marché noir

La traversée du désert est aussi dangereuse que difficile.

L'oasis de Kawar est située à la frontière du Tchad et de la Libye, pays ravagé par une guerre civile depuis 2011, et les trafiquants et autres criminels profitent de la porosité des frontières de la région.

Les trafiquants et autres criminels profitent de la porosité des frontières de la région. Cela signifie que les gens voyagent dans la région armés et, si possible, dans des convois sous escorte militaire pour se prémunir contre les attaques.

"Les bandits arrêtent nos camions, ils prennent nos téléphones et notre argent, puis ils nous laissent passer", a déclaré un chauffeur qui s'appelle Ahmed et qui s'apprête à partir avec des sacs de sel.

Omar Kosso, un salinier, a déclaré que les clients étaient des marchands qui négocient durement, des commerçants de passage ou des trafiquants.

"Nous n'avons pas de bons clients", a-t-il déclaré.

Tout cela signifie que les offres sont difficiles à refuser pour les habitants de cette région pauvre.

L'Union européenne a bien payé plusieurs camions pour tenter de désenclaver les communes productrices de sel. Mais la flotte de véhicules a succombé à la chaleur, aux routes accidentées et aux querelles entre les membres de la coopérative locale.

Abari Chegou, le chef, a déclaré qu'il rêvait d'une coopérative "soudée" qui pourrait acheter des véhicules et disposer d'un lieu de stockage de la production pour soutenir les prix.

En attendant, il attend les caravanes solitaires qui passent entre les dunes.