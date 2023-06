Tunisie : la question migratoire au menu de la rencontre Meloni-Saïed

La première ministre italienne reçue mardi à Tunis par le président tunisien. Giorgia Meloni et Kais Saied devaient aborder la question migratoire.

Selon le ministère italien de l'intérieur, entre janvier et juin, plus de 50 000 migrants sont arrivés par bateau en Italie, contre un peu plus de 20 000 au cours de la même période en 2022.

Les Tunisiens représentent 7% du total, d’autres nationalités partent de plus en plus souvent de Tunisie plutôt que de Libye.

L’économie est aussi au centre des échanges, la Tunisie en proie aux difficultés- attend une assistance de l’Union européenne. Alors que ses négociations avec le FMI piétinent.