Le Conseil de Sécurité prolonge la mission de l'ONU au Soudan

La mission intégrée des Nations unies pour l’assistance à la transition au Soudan, prolongée jusqu’au 3 décembre. Cette prolongation de six mois a été votée vendredi par le Conseil de sécurité dans un contexte de conflit dans le pays.

"Permettez-moi de souligner en particulier le soutien du Royaume-Uni au travail de Volker Perthes et de l'équipe de l'UNITAMS. La situation au Soudan reste très préoccupante. En particulier en ce qui concerne les besoins humanitaires de la population soudanaise. Ce renouvellement souligne que les Nations unies continueront à soutenir leurs demandes de paix et de démocratie. Ce renouvellement de six mois donnera également au Conseil de sécurité le temps nécessaire pour évaluer l'impact de l'évolution du contexte sur la capacité de l'UNITAMS à remplir son mandat vital", a expliqué James Kariuki, Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni auprès de l'ONU.

Une mission délicate dans un pays livré au chaos et où l’envoyé de l’ONU est accusé par le chef de l’armée d’attiser les affrontements encours.

Abdel Fattah al-Burhan, a du reste demandé le limogeage de Volker Perthes. Requête rejetée par le Secrétaire général de l’ONU.