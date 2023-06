Nigeria : Tinubu promet de reformer l'appareil sécuritaire

Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, lors d'une rencontre vendredi à Abuja avec les responsables sécuritaires a promis de multiplier les efforts pour mettre fin à l'insécurité grandissante qui menace la stabilité de son pays depuis des années.

Babagana Monguno, conseiller à la sécurité nationale, a salué les promesses faites par le président.

"Le président a également décidé que, quelles que soient les activités dans lesquelles les forces armées vont s'engager, elles doivent emmener avec elles les agents sur le terrain, qui doivent être bien nourris, bien soignés, motivés et recevoir tout ce dont ils ont besoin" a-t-il déclaré.

Après une courte période d'accalmie, le Nigeria fait face aux groupes criminels (dans le nord-ouest et le centre), des djihadistes (dans le nord-est), ou séparatistes (dans le sud-est). Leur fréquence et leur intensité menaçaient d'ailleurs les élections présidentielle, législatives et régionales de février et mars.