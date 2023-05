Mozambique : plus de 27 000 cas de choléra depuis le cyclone Freddy

Le Mozambique est aux prises avec l'une de ses plus graves épidémies de choléra depuis plus de 20 ans à la suite du cyclone Freddy, qui a balayé le pays fin février.

Le nombre de cas a augmenté de façon exponentielle, atteignant plus de 27 000 dans les 11 provinces du pays d'Afrique australe.

Le choléra est une maladie diarrhéique qui se propage souvent par l'eau contaminée. Il est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes.

Dans la ville portuaire de Quelimane, les villageois ont déclaré que leurs communautés s'étaient à peine remises de la tempête lorsque le choléra s'est propagé. Une femme locale, Cidalia Joao, a accouché quelques jours seulement après l'arrivée du cyclone Freddy et s'est retrouvée à lutter pour subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille.

"Le choléra a fait beaucoup de morts dans ce village. Nous aimerions que le gouvernement nous aide. Nous manquons d'eau potable et de beaucoup de choses. Le choléra en a tué beaucoup et le cyclone a endommagé beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont tout perdu", a-t-elle déclaré.

Plus de 400 nouveaux cas par jour

Le pays était déjà au milieu d'une épidémie de choléra lorsque Freddy a frappé. Par la suite, les cas ont explosé alors que les infrastructures d'eau en ruine ont été anéanties et emportées dans les rivières avec les eaux usées brutes.

"Quélimane est une ville de basse altitude. C'est un marécage. Donc les nappes phréatiques sont très hautes, donc les eaux usées et l'eau des sources vont se mélanger. Donc cela a également posé un défi en termes de lutte contre le choléra, et les gens allaient chercher de l'eau à ces sources d'eau contaminées .", a déclaré Michael Chimedza, le chef du bureau local du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

De nombreux hôpitaux et cliniques ont également été endommagés, rendant difficile le traitement des malades.

Un hôpital d'intervention d'urgence, mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, les Nations Unies et Médecins sans frontières, traitait plus de 400 nouveaux cas par jour. Depuis lors, la situation à Quelimane s'est quelque peu stabilisée, selon des professionnels de la santé.

"Les lits n'étaient pas suffisants car le nombre était très, très, élevé. C'est un cas de réussite. Nous avons eu moins de 20 cas au cours des deux dernières semaines. Cela signifie qu'en un mois après une épidémie de choléra incontrôlable, on pu reprendre le contrôle. Ce n'était pas facile. Je travaillais plus de 18 heures par jour », a déclaré Carlos Mafigo, spécialiste de la santé et de la nutrition à l'UNICEF.

Les campagnes de vaccination de masse et les programmes de sensibilisation communautaire, ciblant en particulier les femmes enceintes, ont joué un rôle dans l'endiguement des nouvelles infections. Dans certains cas, les programmes ont utilisé des moyens créatifs pour passer le mot.

"Nous assistons à une représentation théâtrale réalisée par le Groupe Theatros Retratistas, qui est l'un de nos partenaires ici à Quelimane. Il ne s'agit pas seulement d'apporter les vaccins, mais aussi de travailler avec la communauté à travers différentes plateformes communautaires pour sensibiliser et créer le mois de la vaccination", a déclaré Mario Lemos, responsable du changement social et comportemental à l'UNICEF.

Ailleurs au Mozambique, la situation reste sombre alors que les travailleurs de la santé continuent de lutter contre l'épidémie. L'épidémie a également suscité des appels à davantage d'investissements pour améliorer les systèmes d'eau et d'assainissement du pays.