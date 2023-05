Cameroun : chirurgie réparatrice pour plus de 1000 patients

A Yaoundé, la capitale du Cameroun, ils sont nombreux, les patients souffrant de malformation qui arrivent à l’hôpital militaire où se déroule, une campagne humanitaire de chirurgie réparatrice.

Parmi les patients, Fabrice Etoundi, qui souffre depuis l’âge de 18 ans de chéloïdes, une tumeur qui apparait sur son visage et provoque autour de lui, rejet et exclusion.

« Je me sens vraiment stigmatisé parce que vous ne pouvez pas passer inaperçu. Lorsque vous passez quelque part, tous les regards sont jetés vers vous, surtout que c’est au niveau du visage. Donc, cela ne peut pas passer inaperçu »

Dr Michael Obeng qui pilote cette mission humanitaire au Cameroun l’ausculte et se penche également sur les cas de patients, qui ont besoin d'une opération d’urgence. La campagne d’aide en chirurgie réparatrice organisée par la Fondation RESTORE Worldwide et ASAF Cameroun, regroupent plus de 40 spécialistes volontaires venus de France, d’Allemagne, d’Angleterre, des Etats Unis, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Ils devront jusqu’au 14 mai prochain, consulter plus de 1 300 patients enregistrés, comme le précise Bernadette Assengue, major à l'hôpital militaire de Yaoundé.

« Ils sont tellement nombreux, il y a des cas de goitres, les cas de malformations, Ceux qui ont des grosses cicatrices, tout le monde accourt, l’hôpital est vraiment plein comme tout est gratuit. En fait, la consultation pré-opératoire, le bilan de santé est gratuit »

Une cinquantaine d’opérations chirurgicales sont effectuées par jour. Tous n’ont pas la chance d’être opérés, seuls les patients qui présentent un bilan de santé favorable, bénéficient d’une prise en charge chirurgicale.

Selon le Dr Benjamin Azoulay Chirurgien Esthétique, "le but de cette mission, ce n’est pas d’opérer un maximum de patients. C’est opérer des patients à qui on va pouvoir donner de l’espoir, on va pouvoir donner du sourire, on va pouvoir donner une vie social parce que malheureusement, les pathologies défigurantes, les malformations sont source d’exclusion »

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 7,9% de la mortalité en Afrique Subsaharienne sont liés à des malformations congénitales. Au Cameroun, de nombreux patients victimes de malformation sont issue des familles pauvres, difficile de se faire opérer dans les cliniques du pays qui proposent les services à des prix hors de portée des petites bourses.

Ces patients en quête de reconstruction retrouveront pour certains une apparence normale ou tout au moins plaisante avec l’espoir d’en finir avec la stigmatisation.