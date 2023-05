Soudan : des habitants de Nyala craignent une escalade de violence au Darfour

Les habitants de l'État du Sud-Darfour, au Soudan, craignent que les combats en cours entre l'armée et les Forces de soutien rapide ne ravivent le conflit dans cette vaste région désertique, qui a déjà goûté à l'amertume de la guerre au cours des deux dernières décennies.

Depuis le début du conflit, le Darfour est un champ de bataille entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide. Le 15 avril, de violents affrontements ont éclaté à Nyala entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, causant la mort de plus de 60 civils et l'incendie et le pillage de plusieurs marchés par des milices armées.

Les combats ont semé la panique parmi les habitants de la zone, et certains ont fui vers le centre-ville. Le principal marché de Nyala a également fermé ses portes par crainte de nouveaux affrontements armés. Ce conflit a conduit à la division de Nyala, la deuxième ville la plus peuplée du Soudan, en deux parties. La partie ouest, contrôlée par l'armée, comprend le secrétariat du gouvernement, les ministères, le commandement de l'armée et les armoires. La partie est, contrôlée par les forces de soutien rapide, comprend l'aéroport de Nyala, les bâtiments des services de renseignement et le quartier général de la police.

Au début des années 2000, les tribus africaines du Darfour, qui se plaignaient depuis longtemps de discrimination, se sont rebellées contre le gouvernement, qui a réagi par une campagne militaire que la Cour pénale internationale a qualifiée par la suite de génocide.

Les milices arabes soutenues par l'État, connues sous le nom de Janjawid, ont été accusées de meurtre, de viols et d'autres atrocités à grande échelle.

Les Janjawids se sont ensuite transformés en un groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide (FSR), qui est actuellement en guerre contre l'armée soudanaise.