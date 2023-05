La Soweto Fashion Week, vitrine des créateurs africains

En Afrique du Sud, la 12e édition de la Soweto Fashion Week s’est tenue au Theatre de Jabulani, du 3 au6 mai.

Créé en 2011, cet événement se targue d'être une vitrine permettant aux jeunes créateurs d'étendre leur empreinte dans le township et promouvoir les talents africains au delà des frontières du continent. Plus de 120 créateurs et 1 000 mannequins se sont fait connaître grâce à ces défilés.

L’édition automne/hiver de cette semaine a présenté, entre autres, des créations des maisons de couture Konka Republic et Triller.

Les meilleurs créateurs des années précédentes ont bénéficié d’une aide pour ouvrir leur propre boutique de mode à Johannesburg, à Benoni, ou à Sandton. C’est le cas de Funeka, de Mbali et Maclage. Les organisateurs veulent promouvoir un regard neuf sur la mode en afrique du sud, en préservant l’indépendance des créateurs tout en relançant l’industrie de la mode sud-africaine.

Stéphane Manzini, créateur et fondateur de la Soweto Fashion Week a déclaré être est ravi de voir que la manifestation a grandi au-delà de ses espérances, faisant de Johannesburg un lieu désormais incontournable du monde la mode.