Soudan : les pénuries se multiplient après 3 semaines de conflit

Dans ce marché de la ville de Wad al-Habashi, au nord du Soudan, les clients et les produits alimentaires se font de plus en plus rares.

Depuis le début du conflit entre l’armée et les paramilitaires, le pays fait face à une forte inflation ainsi que des pénuries en tout genre, même si certaines zones comme ici sont épargnées par les combats. Une situation difficile qui désole la population. C’est le cas d’Ahmed Hashem, un commerçant de 44 ans.

"Depuis le début de la guerre, le prix du carburant a augmenté, il n'y a pas d'argent liquide, pas d'électricité, l’application bancaire en ligne Bankak ne fonctionne plus. Aujourd'hui, une bouteille de gaz coûte 50 000 livres soudanaises. Nous utilisons des pompes agricoles pour cultiver des plantes sans graines", explique-t-il.

Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve jusqu'au 11 mai, les affrontements se poursuivent, en particulier dans la capitale Khartoum. Trois semaines après le début du conflit qui a fait 550 morts et 5.000 blessés, les canaux diplomatiques se multiplient en Afrique et au Moyen-Orient. En attendant, les Soudanais espèrent que la paix reviendra rapidement dans le pays.