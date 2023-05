Rwanda : au moins 127 morts suite aux inondations dans l'ouest

Ces images d’inondations et de coulées de boue ont été capturées dans le district de Rubavu, au nord-ouest du Rwanda.

Selon la radiotélévision d’Etat, au moins 127 personnes ont perdu la vie à la suite des pluies torrentielles qui ont frappé la province occidentale du pays, qui borde le lac Kivu.

Des maisons et des infrastructures ont été emportées, des routes ont été fermées et des glissements de terrain ont englouti plusieurs régions du Rwanda.

Le bureau du président Paul Kagame a déclaré dans un communiqué que "Des interventions de secours sont en cours dans les districts les plus touchés (...) afin de sécuriser les citoyens en danger".

Les secours ont aidé à enterrer les victimes de la catastrophe et offert des fournitures à ceux dont les maisons ont été détruites.

La ministre rwandaise chargée de la gestion des situations d'urgence, Marie Solange Kayisire a appelé les habitants à multiplier les patrouilles, en particulier la nuit, afin que les personnes puissent être déplacées vers des lieux plus sûrs en cas de fortes pluies.

L'Afrique de l'Est souffre souvent d'inondations et de glissements de terrain pendant la saison des pluies, bien que plusieurs pays de la Corne de l'Afrique soient en proie à la pire sécheresse depuis des décennies.

Les experts affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique.

D'autres régions d'Afrique de l'Est ont été frappées par les pluies et les inondations, notamment l'Ouganda où l'on déplore six morts.