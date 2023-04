Soudan : 3e semaine du conflit entre l'armée et les paramilitaires

Alors que les combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide entrent dans leur troisième semaine, de plus en plus de personnes tentent de quitter le pays.

Des explosions et des armes lourdes ont été entendues dans la capitale Khartoum, en dépit de la prolongation d’un cessez-le-feu, de trois jours supplémentaires.

Depuis le début du conflit le 15 avril, plus de 400 civils ont été tués. C'est ce qu'indique l'Union des médecins soudanais.

Ceux qui en ont la possibilité quittent le pays. Selon l'ONU, plus de 50000 réfugiés se sont rendus dans les pays voisins.

Les partenaires du Soudan organisent l'évacuation des étrangers., qui sont de plus en plus nombreux à se rendre dans des endroits jugés plus sûrs.

Mais certains pourraient encore être bloqués dans le pays. Le parti conservateur britannique affirme que des centaines de Britanniques ont été arrêtés par l'armée alors qu'ils se rendaient sur une base aérienne.