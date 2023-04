Kenya : hausse du bilan des victimes du culte religieux

Le nombre de fidèles de l’église internationale de bonne nouvelle, décédés des suites d’un jeune s’élève désormais à 90. Selon le dernier bilan publié par le ministère de l’intérieur du Kenya.

Environ 14 fosses communes ont été déjà été déterrées dans la région forestière de de Shakahola devenue une scène de crime. Mais pour la Croix-Rouge, le bilan pourrait s’alourdir. Et pour cause, environ 112 personnes étaient portées disparues.

Des voix demandent surveillance accrue des lieux de cultes.

‘’ Si nous veillons à ce que nos véhicules de service public (comme les autobus) appartiennent à un cercle qui peut répondre de ses actes et mener ses activités de manière ordonnée, les institutions religieuses - et nous connaissons le pouvoir des religions et des idéologies - doivent également être réglementées. Nous demandons donc au gouvernement de faire en sorte que les institutions religieuses soient réglementées, qu'elles rendent compte à une certaine structure connue et que ces personnes puissent s'assurer que leurs adeptes ou ceux qui font partie de leurs groupes adhèrent à des principes religieux qui ne sont en aucun cas préjudiciables.’’, explique Hussein Khalid, de Haki Africa.

Le Pasteur de l’église mise en cause est aux arrêts depuis le 15 avril.