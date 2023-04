Mali : le vol de bétail pour financer les djihadistes

Ayouba Ag Nadroun était au marché dans le centre du Mali en mars lorsque des djihadistes ont attaqué son village, tuant des dizaines de personnes et volant des vaches et des chameaux d'une valeur d'environ 10 000 dollars.

"Nous avons tout perdu", déclare cet homme de 62 ans à l'Associated Press par téléphone depuis la région de Menaka.

Le pillage de bétailatteint des niveaux sans précédent au Mali, les djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique volant des millions de dollars de bétail pour acheter des armes et des véhicules afin de financer leur insurrection.

Selon un rapport récent de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, à mesure que les djihadistes gagnent du terrain, les pillages se multiplient et alimentent les conflits au sein de communautés déjà appauvries qui luttent pour nourrir et maintenir en vie leurs familles.

Le Mali lutte depuis plus de dix ans pour contenir une insurrection islamiste.

Malgré une victoire en 2013, lorsque la France a envoyé des troupes pour aider son ancienne colonie à chasser les militants liés à Al-Qaïda des régions du nord du pays, la violence s'est non seulement poursuivie, mais elle s'est étendue. Les attaques se sont propagées au Niger et au Burkina Faso voisins, où les extrémistes exploitent les griefs de la population à l'égard de l'État pour recruter des combattants et contrôler les terres.

Si le vol de bétail est au cœur de l'économie de guerre du Mali depuis des années, la récente montée en puissance des djihadistes est inquiétante, selon le rapport du réseau mondial.

Dans la région centrale de Mopti, l'une des plus durement touchées par les violences récentes, quelque 130 000 têtes de bétail ont été volées en 2021, soit à peu près le même nombre qu'entre 2018 et 2020 combinés, indique le rapport de l'initiative mondiale connue sous le nom de GI-TOC.

Si les groupes disposent de plusieurs sources de financement, notamment le trafic de drogue, les prises d'otages et l'extraction d'or, les analystes estiment que le pillage de bétail est l'une des méthodes les plus privilégiées en raison des rentrées d'argent régulières, en particulier au Mali, qui est le deuxième exportateur de bétail de la région après le Nigéria. Les djihadistes pillent le bétail et s'appuient ensuite sur un réseau pour le vendre et utiliser l'argent pour acheter des armes et des véhicules.

"Contrairement à d'autres marchés criminels (comme la cocaïne ou les enlèvements), le vol de bétail s'est avéré être une source de revenus résistante et stable pour les groupes armés, car le Mali est un producteur et un exportateur régional clé de bétail", a déclaré Flore Berger, analyste du Sahel à GI-TOC. "Il est probable que le vol de bétail continue à fournir des sources de revenus parce que les pays de la région continueront à acheter du bétail au Mali", a-t-elle ajouté.

Les villageois affirment que les djihadistes font preuve de stratégie dans leurs vols, repérant les points d'eau où ils savent que le bétail viendra s'abreuver.

"Ils s'installent à côté des puits pendant plusieurs jours et chaque fois que les animaux assoiffés viennent chercher de l'eau, les terroristes les prennent", avance Mahamad Ag Moustapha, maire de la commune d'Inekar, dans la région de Menaka. En avril dernier, ce père de neuf enfants a perdu plus de 84 000 dollars de bétail lors de l'attaque de sa ville par les djihadistes. Il vit désormais dans un site de déplacés à Menaka.

"Il n'y a pas d'animaux dans un rayon de 300 km autour de la ville de Menaka. ... Les terroristes tentent d'affaiblir la population sur le plan économique, afin qu'elle ne finance pas la résistance", a-t-il déclaré.

Bien qu'il soit difficile de déterminer combien d'argent les djihadistes gagnent en volant du bétail, les analystes estiment qu'ils s'emparent de bêtes valant des dizaines de millions de dollars par an.

Les bénéfices nets tirés du vol de bétail dans un district de la région de Mopti - sous l'influence des djihadistes - s'élèvent à environ 730 000 dollars en un an, selon le rapport.

Au Burkina Faso voisin, où la violence fait rage depuis 2016, les djihadistes peuvent gagner 50 000 dollars par mois grâce aux vols de bétail dans des régions telles que le Sahel, le Nord et le Centre-Nord, où ils opèrent.

"Nous sommes conscients que l'argent généré par la vente de bétail volé sert à financer les activités des terroristes", a déclaré à AP le colonel Abdoulaye Dembele, porte-parole de l'armée malienne."Il est difficile de mettre le bétail malien à l'abri des terroristes, le pays est vaste et notre première préoccupation est de protéger la population", a-t-il ajouté.

Cependant, ces derniers mois, "nous avons récupéré plusieurs centaines de têtes de bétail à Mopti, dans le centre, et dans la région de Menaka. Dans les deux cas, nous avons remis le bétail aux autorités locales qui se chargeront de retrouver les propriétaires et de leur restituer les animaux. Si le bétail volé se trouve dans un rayon de nos camps militaires, nous pouvons intervenir, mais s'il est éloigné des camps militaires, cela devient difficile", a-t-il ajouté.

Malgré l'augmentation des vols de bétail, les experts en conflits affirment qu'ils ne sont pas comparables aux prises d'otages, une activité très rentable.

"Nous avons entendu des rapports non confirmés selon lesquels la rançon des otages est la source de revenus la plus lucrative (des djihadistes), générant environ 30 % de leurs revenus", avance William Linder, officier de la CIA à la retraite et directeur de 14 North Strategies, une société de conseil en matière de risques axée sur l'Afrique.

Au moins 25 étrangers et un nombre incalculable d'habitants ont été enlevés au Sahel depuis 2015, selon le Armed Conflict Location & Event Data Project. Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé par des djihadistes dans le nord du Mali en avril 2021. Il a été libéré le mois dernier, mais les conditions de sa libération, y compris l'existence éventuelle d'une rançon, n'ont pas été divulguées.

Cependant, la recrudescence des vols de bétail perturbe certains habitants de la région du Sahel davantage parce qu'elle compromet leur capacité à survivre.

Il y a deux ans, des villageois de la région du Gourma ont déclaré qu'ils avaient remarqué que les djihadistes vendaient des milliers de têtes de bétail volées dans les villages à un tiers du prix, ce qui rendait la concurrence difficile pour les commerçants.

Les djihadistes vendent des milliers de bêtes à des marchands de viande qui les emmènent de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso ou au Niger, a déclaré un vendeur de thé de 34 ans sur un marché de la ville de Gossi.

En contrôlant les marchés transfrontaliers de bétail, les djihadistes renforcent leur légitimité sur le territoire qu'ils prennent et réduisent le contrôle de l'État, souligne Mucahid Durmaz, analyste principal chez Verisk Maplecroft, une société mondiale de renseignements sur les risques.

"Le flux constant de revenus leur permet d'acquérir des armes, de recruter de nouveaux membres, d'étendre leur pouvoir et de saper l'autorité de l'État", a-t-il déclaré. Pour réduire les revenus, les gouvernements de la région du Sahel doivent établir leur autorité, renforcer les contrôles aux frontières, réglementer les marchés aux bestiaux et gagner la confiance des communautés locales.