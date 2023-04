Unitaid : plus de 30 millions de dollars pour lutter contre l'hépatite C

L’Organisation internationale de santé Unitaid a annoncé mardi, investir 31 millions de dollars dans la lutte contre l’hépatite C dans les pays à revenu faible et modéré.

L’enveloppe doit favoriser l'intégration du dépistage et du traitement de de la maladie dans les programmes de réduction des risques.

Elle permettra aussi l’expérimentation de deux produits : des seringues à "espace mort réduit", dont le réservoir pouvant contenir du sang après utilisation est plus petit que dans les seringues normales, ce qui limite le risque de contraction d'infections transmissibles par le sang en cas de partage d'aiguilles.

Et de nouvelles formulations de buprénorphine d'action prolongée, un traitement de substitution utilisé en cas de dépendances aux opiacés. Ces outils et démarches de prévention contribueront également à prévenir la contraction d’autres maladies transmissibles par le sang, comme le VIH.

Ces produits seront testés dans divers pays dont l’Afrique du Sud, l’Egypte le Nigeria et la Tanzanie sur le continent. Le virus de l’hépatite C se transmet par le sang et touche notamment le foie. Des traitements et efficaces et abordables contre la maladie existe dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.