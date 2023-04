Côte d'Ivoire : une "assistance" à plus de 18 000 réfugiés burkinabè

La Côte d'Ivoire va aménager deux sites de transit pour accueillir les quelque 18 000 réfugiés du Burkina Faso fuyant les violences djihadistes qui sont présents dans le nord du pays, a annoncé mercredi le Conseil national de sécurité (CNS), présidé par le président Alassane Ouattara.

Le communiqué du CNS annonce l'"aménagement en cours de deux sites de transit dans les départements de Ouangolodougou (nord) et Bouna (nord-est), destinés à accueillir provisoirement" 18 846 réfugiés, un nombre estimé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le nombre de réfugiés a bondi en un peu plus d'un an : en février 2022, le HCR en dénombrait environ 7 000. Selon le CNS, les personnes recensées sont pour l'instant "accueillies par les communautés locales" dans le nord et dans le nord-est de la Côte d’Ivoire.

Certains réfugiés ont été accueillis par des proches ou des parents dans cette région où les mêmes familles habitent parfois de part et d'autre des 620 km de frontière qui sépare les deux pays.

Les réfugiés fuient les attaques djihadistes meurtrières qui touchent le Burkina Faso depuis 2015 et sont parfois perpétrées à quelques kilomètres seulement du nord ivoirien.

Imputées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique, elles s'intensifient depuis plusieurs mois et ont fait en tout plus de 10 000 morts - civils et militaires - au Burkina, selon des ONG.