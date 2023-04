Tchad : 259 manifestants du 20 octobre libérés

Après plus de cinq mois de prison 259 jeunes arrêtés à N'Djamena pendant et après la sanglante manifestation du 20 octobre 2022 contre la prolongation de la Transition tchadienne ont été libérés samedi.

Ils étaient détenus dans la prison de Moussoro à 300 km au nord-est de la capitale. Ces hommes avaient été graciés le 27 mars dernier par le général Mahamat Idriss Déby Itno.

En tout 600 personnes dont 80 mineures, avaient été interpellées ce 20 octobre, certains avaient été transférés dans une prison de haute sécurité à Koro Toro à plus de 600 km de la capitale. Dans ce lieu de détention, 262 avaient été condamnés le 2 décembre, dans un procès de masse sans avocats et sans médias, à deux à trois ans de prison ferme notamment pour attroupement non autorisé et destruction de biens.

L'opposition et les ONG ont dénoncé des disparitions, exécutions extra-judiciaires et des tortures. Les manifestations avaient officiellement fait 73 morts, mais bien davantage selon l'opposition. Les forces de l'ordre avaient délibérément fait violemment usage de tirs à balle réelle sur les protestataires.