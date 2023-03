Tanzanie : Kamala Harris vient saluer "l'avancée de la démocratie"

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, se rend jeudi en première ligne de la bataille pour la démocratie en Afrique. Elle passera du temps en Tanzanie, qui fait des progrès fragiles en vue de restaurer sa réputation de gouvernement plus inclusif.

Samia Suluhu Hassan, première femme présidente de Tanzanie, a mis fin à certaines des politiques les plus oppressives du pays, telles que l'interdiction des rassemblements de l'opposition, bien qu'elle soit arrivée au pouvoir en tant que membre du parti au pouvoir.

Elle achève le mandat du président John Magufuli, décédé en cours de mandat, qui s'est forgé la réputation de réprimer la dissidence, d'arrêter les opposants et de les contraindre à l'exil. Toutefois, certains changements opérés par Mme Hassan n'ont pas plu aux partisans de la ligne dure, ce qui pourrait lui coûter les prochaines élections, dans deux ans.

Kamala Harris, première femme à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis, devrait rencontrer Mme Hassan jeudi, ce qui constitue un signe de soutien notable de la part de Washington, à l'heure où les États-Unis renforcent leur présence en Afrique.

"Il y a beaucoup d'enthousiasme ici et les gens disent que c'est comme si les efforts de Madame la Présidente pour changer le pays étaient récompensés par la reconnaissance d'une superpuissance économique et politique que sont les États-Unis", a déclaré Mohamed Issa Hemed, analyste basé en Tanzanie.

Lors d'une précédente rencontre à Washington, Kamala Harris avait déclaré à Samia Suluhu Hassan : "Nous saluons les progrès que vous avez réalisés au cours de votre mandat et, en particulier, le travail que vous avez accompli pour donner plus de pouvoir aux dirigeantes en Tanzanie et pour soutenir les droits de l'homme".

Kamala Harris est arrivée en Tanzanie mercredi en fin de journée, après trois nuits au Ghana. Comme lors de sa première étape, elle a été accueillie par de la musique et des danses sur un tapis rouge déroulé jusqu'à Air Force 2. Certains membres de la délégation d'accueil portaient des chemises à l'effigie de Kamala Harris.

La vice-présidente américaine Harris devrait passer deux nuits en Tanzanie, puis conclure son voyage d'une semaine par une étape en Zambie, un autre pays qui s'efforce de renforcer sa démocratie. Elle prévoit de rentrer à Washington dimanche.

Idayat Hassan, directeur du Centre pour la démocratie et le développement à Abuja, au Nigeria, soutient que la visite de Kamala Harris pourrait contribuer à galvaniser l'enthousiasme à un moment où l'on s'inquiète d'un retour à l'autoritarisme en Afrique et dans le reste du monde.

"Beaucoup de gens voudront que les États-Unis abordent la question de la démocratie, qui, selon eux, commence à décliner et n'est plus ce qu'elle était. D'autres ont besoin d'être rassurés sur le fait que la démocratie est là pour rester."

Comme la Tanzanie, la Zambie a fait des progrès inégaux vers la démocratie depuis son indépendance. Toutefois, l'élection de Hakainde Hichilema, un ancien chef de l'opposition accusé de trahison, a suscité un regain d'espoir.

La Zambie a depuis décriminalisé la diffamation du président, une loi qui était utilisée pour étouffer l'opposition. Elle accueille également cette semaine le deuxième Sommet pour la démocratie organisé par le président Joe Biden.

Toutefois, M. Hichilema a prévenu cette semaine que le progrès économique était nécessaire pour soutenir les sociétés ouvertes. "La démocratie ne se mange pas", a-t-il écrit dans le Washington Post. "Les droits de l'homme peuvent soutenir l'esprit, mais pas le corps."