Antigua : 14 Camerounais secourus d'un naufrage près de Saint-Kitts

Au moins 14 personnes originaires du Cameroun ont été secourues dans les eaux des Caraïbes orientales tôt mardi après le chavirement de leur bateau, mais trois personnes sont mortes et 13 autres sont portées disparues, ont indiqué les autorités de Saint-Kitts.

Le groupe avait quitté Antigua tôt mardi à bord d'un bateau transportant 32 passagers qui était apparemment en route vers les îles Vierges américaines lorsqu'il a coulé près de l'île de Saint-Kitts, a déclaré Anthony Comrie, chef des forces de défense de Saint-Kitts-et-Nevis, lors d'une conférence de presse. Il a précisé que le groupe avait séjourné sur l'île française de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, mais qu'il l'avait quittée il y a une semaine pour se rendre à Antigua.

"Mon gouvernement a fait tout son possible pour aider ces frères et sœurs d'Afrique qui se sont retrouvés à Antigua, notamment en leur accordant un permis de séjour et la possibilité de travailler", a déclaré le Premier ministre d'Antigua, Gaston Browne.

Il a indiqué que les Camerounais étaient apparemment arrivés à Antigua en tant que touristes, mais qu'ils avaient l'intention d'émigrer vers d'autres pays. M. Browne a indiqué que son gouvernement avait contacté le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations afin d'obtenir des conseils sur la manière de traiter les survivants en tant que réfugiés, ajoutant qu'ils étaient les bienvenus à Antigua.

Le Cameroun est secoué par un conflit depuis que des séparatistes anglophones du pays d'Afrique centrale ont lancé une rébellion en 2017. Plus de 3 300 personnes sont mortes dans le conflit, qui a déplacé plus de 750 000 autres, selon les Nations unies.

Le bateau a été volé à Antigua, et 16 personnes à bord ont été secourues, dont deux Antiguais, a précisé M. Comrie. La nationalité des personnes décédées ou disparues n'est pas connue, ont indiqué les autorités.

M. Browne a déclaré que les autorités allaient enquêter sur ce qu'il a qualifié d_'"affaire illégale et épouvantable", y compris sur l'implication de résidents locaux."Tous les faits entourant la calamité d'aujourd'hui ne sont pas encore connus"_, a-t-il déclaré.

Le bateau a coulé à environ 60 km au nord-ouest d'Antigua pour des raisons inconnues, a déclaré le colonel Telbert Benjamin, chef des forces de défense d'Antigua-et-Barbuda, à l'organe de presse du gouvernement.

"Le navire a coulé en eaux relativement profondes, et sa récupération (...) risque d'être un peu difficile", a déclaré le colonel Benjamin.