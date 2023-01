RDC : de l'art-thérapie pour les enfants déplacés de Kanyaruchinya

Chaque matin, Butsiire Samuel se rend dans ce camp de Kanyaruchinya près de Goma. Avec une équipe d'artistes volontaires, il met son talent au service de ces enfants déplacés pour leur apprendre le dessin.

Objectif : leur redonner espoir à travers l'art-thérapie, tout en leur prodiguant un accompagnement psychologique centré sur l'expression artistique. La paix, la sécurité, ainsi que leur quotidien sont les thèmes véhiculés dans les différents tableaux.

" Je suis un déplacé, je suis venu ici apprendre avec les autres. J'ai eu un bon enseignant qui m'apprend comment dessiner. Là je suis entrain de dessiner notre drapeau pour montrer que je ne peux jamais oublier notre pays, même si Kagame nous amène n'importe où, je ne peux jamais oublier le Congo, voilà pourquoi je dessine, mais aussi pour garder un espoir " s'est confié Jean Claude Ndayishimiye, un enfant déplacé.

Ils sont nombreux à venir ici chaque matin pour apprendre, à défaut d'être sur les bancs de l'école. Ce jour-là ils étaient une centaine à avoir répondu présent.

" Nous encadrons ces enfants car ils ont fui la guerre, ils sont traumatisés et stressés. Nous pensons qu'à travers l'art nous pouvons contribuer à leur redonner leur joie de vivre, car lorsqu'ils sont entrain de faire du dessin ils se sentent libres. En plus ils ne vont plus à l'école, mais avec la peinture ici ils sont libérés d'un poids et ils transmettent un message au monde entier " a expliqué Butsiire Samuel, un jeune artiste volontaire.

Chaque jour, Kavira Sikuli amène son fils dans cette école d'un nouveau genre. Un moment d'évasion qui vient pallier aux difficultés de ces enfants, passés par un épisode sombre lors de leur déplacement fuyant les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23.

"Le M23 nous a chassé de notre maison à Rutshuru et nous sommes venus ici près de Goma. Nos enfants ont été traumatisés à causes des bombes et des balles du M23. En arrivant ici, nous avons rencontré ces volontaires qui encadrent nos enfants en leur apprenant le dessin, Dieu merci" a déclaré Kavira Sikuli.

Depuis plusieurs mois les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont provoqué le déplacement massif de la population qui vit actuellement dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles.

Selon OCHA ,des milliers d’enfants ayant fui avec leurs parents restent non scolarisés et sans encadrement dans différents camps de réfugiés.