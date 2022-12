‘The Woman King’: la chanteuse Jessy Wilson nominée aux Grammy Awards

C’est grâce à cette chanson, qui figure dans la bande originale de la superproduction américaine ‘The Woman King’, que la chanteuse Jessy Wilson a été nominée aux Grammy Awards. Le film dépeint la vie des guerrières du royaume du Dahomey au XIXe siècle.

"J'ai écrit "Keep Rising" à cause d'une frustration personnelle, mais aussi de la frustration de ce que je voyais dans le monde. J'ai en partie écrit cette chanson en un jour. Et je savais que le message devait être un message d'espoir et de résilience", explique la chanteuse.

Jessy Wilson était prête à arrêter sa carrière musicale. Et puis un jour cette chanson s'est retrouvée entre les mains de la réalisatrice du film.

"Quand les gens du studio sont revenus vers moi pour me dire qu'ils voulaient l'utiliser, on a fait beaucoup d'ajustements en tenant compte de l'avis de Gina et en l'adaptant au film. En ajoutant des mots qui correspondaient au film, et puis Gina a ajouté la voix d’Angélique Kidjo, qui m'a complètement époustouflée."

Si la chanteuse voulait abandonner sa carrière, c’est notamment à cause des problèmes qu’elle a rencontrés dans l’industrie musicale, comme le colorisme, une discrimination privilégiant les personnes Noires ayant la peau claire.

"J'ai beaucoup été victime du colorisme dans l'industrie de la musique. On m'a dit que je n'étais pas assez jolie ou que je n'étais pas assez vendable, à cause de ma couleur de peau foncée. Et c'était très valorisant de voir un casting rempli de belles femmes noires qui ont du pouvoir, de la force et de l'intelligence. "

Si la sortie de ‘The Woman King’ a créé l'événement, c'est parce qu'il est le premier blockbuster américain à être porté par des femmes noires, autant à l’écran avec Viola Davis dans le rôle principal, que derrière la caméra.