Côte d’Ivoire : 2 projets d'infrastructures avec l'aide de la France

Le ministre français de l'Economie Bruno le Maire était en visite à Abidjan pour le lancement de deux grands projets d'infrastructures dans la capitale économique ivoirienne : la construction d'un métro et l'extension de l'aéroport international.

Bruno le Maire a été reçu par le président Ivoirien Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi pour concrétiser ce projet.

La future ligne de métro, prévue pour 2025, va traverser Abidjan du nord au sud sur 37 km.

L'extension de l’aéroport permettra d'accueillir deux fois plus de passagers.

Fin 2019, un consortium français associant les groupes Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail et Keolis avait été choisis en vue de la construction de la première ligne de métro d'Abidjan.

Le ministre français a signé des conventions de financement, d’une part entre le trésor français et la République de Côte d’Ivoire, et d’autre part entre un pool bancaire et l’Etat ivoirien.

Le coût de construction du projet est estimé à 1,36 milliard d'euros.