L'Afrique face à l'augmentation des paris sportifs

Selon les joueurs et les experts, de nombreux parieurs voient dans l'industrie croissante des paris sportifs en Afrique une source de revenus réguliers et un moyen possible de sortir de la pauvreté.

Mais les critiques avertissent que son essor est sous-tendu par une pauvreté généralisée, le chômage et une réglementation insuffisante ou inexistante.

Les données à l'échelle du continent sur les paris sportifs ne sont pas facilement disponibles, bien que des instantanés de différents pays montrent sa popularité croissante.

Les plates-formes de jeux en ligne ont connu une croissance récente, stimulée par l'adoption croissante des paiements mobiles et la demande de divertissement numérique de l'ère pandémique.

Une grande partie des paris se concentre sur les matchs de football en Europe, tandis que plus récemment, la Coupe du monde a été la principale attraction.

Une enquête du gouvernement sud-africain de 2017, la plus récente sur les jeux d'argent, a révélé que les paris sportifs ont augmenté de 14 % par an entre 2008 et 2016, alors même que le nombre de Sud-Africains qui jouent est passé de 57 % à un tiers de la population adulte du pays.

Aujourd'hui, les paris sportifs en ligne représentent 45% du marché sud-africain des jeux d'argent, "une image radicalement différente de celle d'il y a seulement 10 ans, lorsque les casinos détenaient 80% des parts de marché", a déclaré le National Gambling Board.

Sibongile Simelane-Quntana, directeur exécutif de la Fondation sud-africaine pour le jeu responsable, a déclaré que son groupe avait constaté une "croissance significative" des paris sportifs en ligne à la suite des fermetures liées à la pandémie.

Le financement de son groupe, qui provient des maisons de jeu, "a augmenté de 50 % par rapport à ce qu'il était avant le blocage", a-t-elle déclaré.

Les joueurs africains comptent souvent sur leurs gains pour financer leurs besoins quotidiens.

Seun Ajidagba, psychologue du sport basé à Lagos, a déclaré que les gens y voient un moyen de gagner "rapidement de l'argent".

Dans une boutique de paris située dans le township sud-africain de Soweto, Sfiso Mnguni a déclaré qu'il avait vu des compagnons de jeu s'évanouir sous le stress.

"Les gens s'effondrent ici dans la boutique et nous ne savons jamais si c'est dû à la faim ou à d'autres conditions", a déclaré Mnguni.

Une commission parlementaire ougandaise a suggéré plus tôt cette année d'interdire les paris en journée.

Le Kenya voisin a signalé une baisse des jeux d'argent depuis 2019, lorsque le pays a imposé des taxes sur tous les paris, gagnants ou perdants, et a révoqué les licences de plusieurs grandes sociétés de jeux d'argent après avoir accusé la plus grande plateforme de paris sportifs du pays d'évasion fiscale.

Une enquête du gouvernement a révélé que les personnes interrogées qui considéraient les jeux d'argent comme une bonne source de revenus ont diminué de moitié entre 2019 et 2021, passant de 22,7 % à 11,2 %.