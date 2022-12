De nouveaux billets de banque pour la zone CEMAC

Dans les six pays de la Communauté économique de l’Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale), la BEAC (Banque des Etats de l'Afrique Centrale) a mis en circulation dès ce 15 décembre, de nouveaux billets de banque.

Sur des affiches et banderoles annonçant ces nouveaux billets, la BEAC souligne que ce sont des billets « plus compacts, plus modernes et mieux sécurisés » qu’elle a mis en circulation.

« Pour la fabrication de ces billets, la BEAC a utilisé une technologie qui met une longueur d’avance sur les contrefacteurs. Ces billets comportent des signes de sécurité modernes et difficilement falsifiables », a expliqué à l’agence, jeudi, Emmanuel Asafor Sho, directeur adjoint national de la BEAC pour le Cameroun.

« C’est une technologie qui a permis d’améliorer significativement la qualité de la circulation fiduciaire en remplaçant progressivement les billets de la gamme 2002, le plus souvent usés, par des billets neufs de la gamme 2020 », a-t-il ajouté soulignant que « pour s’assurer de l’authenticité d’un billet, il suffit d’appliquer la méthode « TRI », méthode simple, rapide et efficace qui associe trois gestes : Toucher, Regarder, Incliner ».

Cette nouvelle gamme arrive après celle de 2002, soit 20 ans plus tard. Selon la Banque des États de l’Afrique centrale, ces nouveaux billets ont été mis en circulation ce 15 décembre conformément à la décision prise le 7 novembre dernier à Douala par le comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC).

La BEAC avait souligné dans un communiqué en novembre dernier que malgré la mise en circulation de nouveaux billets de banque de la gamme 2020, les billets de la gamme 2002 continuent d’être en vigueur dans la Communauté économique de l’Afrique centrale (CEMAC).