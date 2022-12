Qatar : "un tournoi favorable aux Africains" Sunday Oliseh

D'anciennes légendes de football dont Jurgen Klinsmann, Pascal Zuberbuhler, Faryd Mondragon, Sunday Oliseh, Alberto Zaccheroni et Du-Ri Cha ont donné leur avis sur la compétition qui se déroule en ce moment au Qatar, et qui a vu pour la première fois une équipe africaine accéder au dernier carré de cette grand-messe du football. Et selon Sunday Oliseh, cette coupe du monde a quelque chose de particulier.

"C'est le plus grand tournoi que mon continent ait jamais connu, non seulement parce que nous voyons pour la première fois une nation africaine et une nation arabe en demi-finale. Mais parce que chaque équipe africaine qui est venue ici a gagné au moins un match" explique-t-il.

Par ailleurs, l'entraîneur nigérian a souligné l'importance d'une plus grande diversité dans l'entraînement et le football, pour que le jeu progresse. Pour lui, les joueurs africains ont fait de la Ligue des champions de l'UEFA ce qu'elle est devenue. Il milite pour que cette diversité soit plus reconnue.

"Regardez, nous avons eu de grands joueurs qui ont joué dans les Ligue européennes. En fait, c'est nous, les Sud-Américains et les Européens, qui avons fait la Ligue des champions ce qu'elle est : la variété, la beauté qui l'accompagne, et maintenant le monde arabe nous a rejoints, ce qui est également formidable. Nous avons les Asiatiques, comme. Je me souviens... Vous savez, ce sont ces gens qui font la beauté du football, la diversité. Pour qu'il soit encore plus beau, il faut qu'il y ait une diversité dans les entraîneurs. Il doit y avoir de la diversité dans la culture. Il faut de la diversité dans notre façon de voir le football" a-t-il ajouté.

Pour la première fois dans l'histoire de la coupe du monde, les équipes africaines étaient entraînées par des sélectionneurs africains, du Sénégal, en passant par la Tunisie, le Cameroun, le Ghana ou encore le Maroc, qui est encore en lice pour une place en finale.