Nigeria : Lagos a son festival canin

Un festival canin s'est tenu samedi dernier à Lagos au Nigeria pour la quatrième année d'affilée. Et le public a répondu présent, accompagné de chiens, pour la plupart déguisé pour les besoins de ce carnaval.

Jackie Idimogu, l'organisatrice de l'événement, s'est félicitée de son succès selon elle, il permet de récompenser les efforts de ces amoureux des animaux domestiques.

"Pourquoi le Lagos Dog carnaval parce que nous devons célébrer les propriétaires d'animaux, nous devons célébrer les humains qui prennent soin des chiens sans relâche. Puisque les chiens ne peuvent pas s'exprimer vocalement en disant merci, nous avons créé le Lagos Dog Carnaval pour célébrer les humains qui prennent soin d'eux, et aussi donner des prix à ces chiens, c'est une façon honorer ces personnes pour l'amour qu'elles portent à leurs animaux " souligne-t-elle.

Plusieurs races de chiens ont pris part à ce festival à savoir des border collies, des carlins ou encore des lhassa apsos. Même si le nombre de participants était inférieur à celui des années précédentes, des habitués comme Hadiza Seidu, n'ont pas voulu se faire conter l'événement.

"Je dirais que nous sommes comme des vétérans parce que c'est notre quatrième participation, donc nous venons au carnaval depuis 2019 et ça fait vraiment du bien et c'est une opportunité pour nous d'interagir avec d'autres chiens, pour moi de rencontrer d'autres amoureux des chiens et pour permettre à mon chien de se socialiser, c'est pourquoi j'y participe" explique-t-elle.

Outre les célébrations, le bien-être des chiens fait l'objet d'une attention plus générale au Nigeria, et l'événement veut envoyer un message pour soutenir, promouvoir et adopter des chiens, car cette habitude est en plein essor au Nigeria.