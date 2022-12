Mondial 2022 : le Maroc se prépare aux demi-finales

Dans les rues marocaines, en ce moment, il règne une ferveur inhabituelle. Et pour cause, tout le monde attend avec impatience le match qui doit opposer mercredi la France et le Maroc lors des demi-finales de la Coupe du Monde.

Depuis le début de la compétition, les Lions de l’Atlas ont fait un parcours sans faute et sont parvenus là où aucune autre équipe africaine n’était arrivée jusqu’à présent. Mais compte tenu des liens étroits qui lient la France et le Maroc, certains habitants ne savent pas quelle équipe soutenir.

"Les relations entre le Maroc et la France sont un peu tendues, mais nous espérons que le prochain match de la Coupe du monde entre les deux pays, rapprochera les gens. Vous vous demandez quelle équipe je vais soutenir, j'ai passé 52 ans en France et seulement 20 ans au Maroc, bien sûr il y a l'esprit national, j'encourage toujours le Maroc et le drapeau marocain, mais dans ce cas, je dirai que le meilleur gagne", explique Bouchaib Harkati.

Mais pour les plus jeunes, le choix est clair ou presque. La plupart soutiennent le Maroc. Et certains vont même jusqu’à considérer qu’une victoire marocaine contre la France serait perçue comme un deuxième jour d’indépendance.

"Nous avons une histoire de 1200 ans, 12 siècles, mon opinion est que nous ne devrions jamais être dépendants d'un pays, nous sommes un peuple indépendant, je me sentirai fier si nous battons la France, là, nous pourrons dire et confirmer que nous avons une certaine puissance et aussi que nous ne sommes pas obligés de suivre un côté spécifique", explique Badr Abakhouche.

Le football pourrait bien s'inviter dans la diplomatie, alors qu'Emmanuel Macron est attendu cette semaine à Rabat pour rencontrer le roi Mohammed VI après plusieurs mois de tensions entre les deux pays. En attendant, les Lions de l’Atlas poursuivent leur incroyable route dans ce Mondial et continuent de faire rêver les Marocains.