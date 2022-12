L'assassinat d'un journaliste pakistanais au Kenya était "planifié"

Le meurtre au Kenya d'un journaliste pakistanais au franc-parler était un "assassinat planifié", a déclaré une équipe d'enquêteurs pakistanais dans un rapport publié mercredi, plusieurs semaines après que ce mystérieux assassinat ait suscité des condamnations et des appels à une enquête indépendante.

Dans le même temps, la police d'Islamabad a accusé deux cadres pakistanais vivant au Kenya qui avaient accueilli Arshad Sharif d'être impliqués dans son assassinat. Le rapport n'a fourni aucune preuve de ses affirmations et le Kenya n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Arshad Sharif, âgé de 50 ans, se cachait au Kenya pour éviter d'être arrêté dans son pays. Il était accusé d'avoir dénigré les institutions nationales pakistanaises, une expression utilisée pour les critiques de la puissante armée, qui a dirigé le Pakistan pendant la moitié de ses 75 ans d'histoire.

Il a été tué le 23 octobre, lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a accéléré et traversé un poste de contrôle à l'extérieur de la capitale kényane et que la police a ouvert le feu. La police de Nairobi a par la suite exprimé des regrets au sujet de l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une "erreur d'identité" commise lors de la recherche d'une voiture similaire impliquée dans une affaire d'enlèvement d'enfants.

La nouvelle de l'assassinat avait ébranlé le Pakistan et, quelques jours plus tard, des milliers de personnes étaient venues assister à ses funérailles.

Reporters sans frontières avait exigé une enquête indépendante. Le Premier ministre pakistanais avait annoncé l'ouverture d'une enquête et promis que les conclusions du gouvernement seraient communiquées au public. L'armée et les journalistes pakistanais ont également demandé une enquête, tout comme la veuve d'Arshad Sharif, Javeria Siddique, sa mère Riffat Ara Alvi et d'autres membres de sa famille.

Le rapport de 592 pages des enquêteurs, consulté par l'Associated Press, indique que la police kényane a fait des déclarations contradictoires après le meurtre. Dans le cadre de l'enquête, deux fonctionnaires pakistanais s'étaient rendus au Kenya où ils avaient rencontré la police et les hôtes de Sharif, les frères Kuram et Waqar Ahmed.

Selon le rapport, Kuram a déclaré aux enquêteurs qu'il se trouvait dans la voiture avec Arshad Sharif au moment de la fusillade, rentrant chez lui après un dîner au restaurant. Ils ont vu le barrage routier, que Kuram pensait avoir été mis en place par des voleurs. Alors qu'ils traversaient la route sans s'arrêter, il a entendu les coups de feu mortels, a-t-il dit.

Kuram a dit qu'il avait alors appelé son frère qui lui a conseillé de continuer à conduire jusqu'à ce qu'ils atteignent la ferme familiale, située à plusieurs kilomètres. Une fois arrivés à la maison, les frères avaient constaté que Sharif était déjà mort, aurait dit Kuram.

Le rapport ne précise pas s'il trouve le récit de Kuram suspect. Il se contente d'indiquer que la police kényane avait apparemment été "utilisée comme un instrument" dans l'assassinat, peut-être avec une compensation financière ou autre - là encore, sans donner de détails ni de preuves à l'appui de cette accusation.

Selon le rapport, il s'agissait d'un assassinat planifié et ciblé, et non d'une erreur d'identité, comme l'a affirmé la police kényane. Le rapport s'est abstenu d'accuser qui que ce soit en particulier, indiquant seulement que des personnes au Kenya, à Dubaï ou au Pakistan pourraient avoir joué un rôle dans l'assassinat.

Arshad Sharif avait séjourné aux Émirats Arabes Unis après avoir quitté le Pakistan en août, avant de se rendre au Kenya.

Le rapport suggère également que la balle qui a mortellement blessé le journaliste a été tirée depuis l'intérieur de la voiture ou à bout portant. Il n'a pas non plus donné de détails.