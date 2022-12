Kenya : des milliers de Somaliens trouvent refuge à Dadaab

Alors que la sécheresse sévit dans la région de la Corne de l'Afrique, des dizaines de milliers de Somaliens traversent le Kenya à la recherche d'eau et de nourriture pour leurs familles.

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 80 000 Somaliens sont arrivés au Kenya au cours des deux dernières années, fuyant un mélange complexe de conflit et de sécheresse.

Des familles somaliennes fuyant la sécheresse chez elles continuent de traverser la frontière vers le Kenya voisin, alors que la région de la Corne de l'Afrique est confrontée à la pire sécheresse de ces 40 dernières années.

Près d'un million de personnes sont déplacées en Somalie et plus de 80 000 Somaliens sont arrivés au Kenya ces deux dernières années, fuyant un mélange complexe de conflit et de sécheresse. Khadija Ahmed Osman, 36 ans, a fui la ville de Buale avec ses huit enfants et est arrivée à Dadaab en octobre.

De retour chez elle, elle a dû abandonner son activité hôtelière, la plupart des habitants ayant également fui la ville en raison de l'aggravation de la sécheresse. Osman dit qu'elle craignait également que ses enfants ne soient facilement recrutés par des groupes armés.

À Dadaab, où les réfugiés somaliens vivent dans des camps depuis plus de 30 ans, Hussien Ibrahim Mohamed a fait partie des premières personnes installées à Dadaab en 1992.

En tant qu'agent communautaire, il aide aujourd'hui les nouveaux arrivants. Il collecte des dons pour les familles qui ont besoin de vêtements et d'argent pour la nourriture. Plus de 50 000 réfugiés somaliens arrivés ces dernières années ont un besoin urgent de soutien.

Le HCR fournit une assistance de base et soutient les Kényans locaux en fournissant de l'eau et d'autres aides.

Le Kenya offre une protection internationale aux réfugiés de toute la région depuis plus de trois décennies et accueille actuellement plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile.