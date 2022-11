Kenya : l'équipe de rugby à 7 appelle aux dons pour des salaires impayés

La team du Rugby à 7 du Kenya a lancé dimanche un appel public aux dons, affirmant que l'équipe n'avait pas été payée depuis des mois et que les joueurs avaient cruellement besoin d'argent avant plusieurs matches internationaux.

Un certain nombre de stars de la team Shujaa ont partagé la collecte de fonds sur les réseaux sociaux. Il y décrivent une "situation désespérée". Les joueurs puisent dans leurs économies afin de couvrir les frais quotidiens.

"Comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, nous entamons maintenant notre troisième mois sans salaire", a déclaré sur Twitter un des joueurs, Willy Ambaka.

"Nos vies et celles de nos proches ont été mises à rude épreuve, même dans nos efforts persistants pour vous donner les résultats souhaités sur le terrain."

L'appel intervient alors que le Kenya se prépare pour la série de matchs, Dubai Sevens. Ils se tiendront les 2 et 3 décembre et le match du Cap, en Afrique du Sud, les 9 et 11 décembre.

L'entraîneur du Kenya, Damian McGrath, a évoqué les problèmes financiers de son équipe en octobre dernier, avant son départ pour le Hong Kong Sevens où ils ont perdu tous les matchs.

L'équipe "se battait pour trouver un terrain dans lequel nous pouvons nous entraîner" et manquait d'une salle de sport appropriée, sans parler du soutien et des commodités dont bénéficient leurs concurrents mondiaux.

Question soulevée devant le parlement

"Je savais que la vie n'allait pas être simple ici au Kenya, mais je n'avais aucune idée que ces deux derniers mois seraient si difficiles", a déclaré le coach anglais qui a signé un contrat de deux ans avec le Kenya en mai.

"Ils sont si fiers de représenter le pays et pourtant ils ne peuvent pas toujours s'entraîner parce qu'ils n'ont pas l'argent pour venir ici."

Le sénateur de Nairobi, Edwin Sifuna, a promis 100 000 shillings kenyans - 820 $ - et a assuré qu'une aide était en route. La question ayant été soulevée devant le parlement la semaine dernière.

"Nous sommes fiers du travail que vous faites malgré les difficultés", a-t-il déclaré dimanche sur Twitter.

L'équipe a eu du mal à attirer des sponsors et ce n'est pas la première fois qu'elle est à court d'argent.

Elle avait protesté contre les salaires impayés en 2018 lors des World Rugby Sevens Series à Paris, incitant le gouvernement à retirer son accord de parrainage.