Mondial 2022 : Onana, l'homme pressé

Ne leur parlez pas du déclin belge après la "génération dorée": les jeunes Diables Rouges piaffent derrière les Hazard, Lukaku ou de Bruyne, et veulent s'illustrer dès leur premier Mondial, dimanche encore face au Maroc (14h00 Paris).

Pour sa laborieuse entrée en lice mercredi face au Canada (1-0), le onze de départ des demi-finalistes du Mondial-2018 ne sentait guère le renouvellement: 29,5 ans de moyenne, une charnière de trentenaires et des hommes-clé frôlant ou dépassant les cent sélections.

Mais dans les belles surprises de la rencontre, il y a eu l'entrée à la pause d'Amadou Onana, 21 ans, propulsé dès sa troisième sélection dans l'entrejeu d'une équipe qui balbutiait un football d'ordinaire si fluide.

Et s'il a pris un carton jaune, seule ombre de sa soirée, le milieu défensif passé cet été de Lille à Everton a surtout étalé la puissance de son 1,95 m, sa mobilité et son souci constant de faire avancer le jeu, aux côtés d'Axel Witsel concentré sur les tâches défensives.

Fan de Pogba

"Depuis le banc en première mi-temps, je voyais ce qu'il manquait à cette équipe. Donc oui, j'avais une idée claire de ce que je devais apporter", a-t-il expliqué en zone mixte, avec une assurance peu commune chez un bizuth.

Le sélectionneur Roberto Martinez a pris soin de saluer l'impact de l'entrant etil n'en fallait pas plus pour renforcer la presse belge dans l'idée qu'Onana peut détrôner, dès dimanche au stade Al-Thumama, Youri Tielemans, terne contre le Canada et guère aidé dans les duels par son 1,76 m.

Et guère plus pour voir en lui un "nouveau Marouane Fellaini" - même allure altière et même poste : "J'essaie d'être la meilleure version possible d'Amadou Onana", a répondu le milieu, qui cite Paul Labile Pogba comme modèle de jeunesse.

Des rues de Colobane aux quatre coins de l'Europe

Amadou Onana est né à Dakar d'une mère sénégalaise et d'un père camerounais. Après avoir débuté le football dans les quartiers de la capitale africaine, il s'est envolé vers l'Europe à 11 ans rejoindre son paternel installé à Bruxelles.

Une fois en Belgique, peu considéré au prestigieux Anderlecht, il s'oriente rapidement vers le centre de formation de Zulte-Waregem.

Obsédé par ses rêves de professionnalisme, il ait tout pour atteindre le plus haut niveau le plus rapidement possible.

Ainsi, à 16 ans à peine, Il n'hésite pas à s'exiler en Allemagne, à Hoffenheim d'abord pour se frotter à la Youth League, la Ligue des Champions des jeunes.

Toujours aussi impatient, il rejoint Hambourg pourtant en deuxième division en 2020, car le club lui offre un contrat pro de 4 ans.

Une saison réussie plus tard, il fait à nouveau ses bagages, direction la France et Lille. Une nouvelle escale d'un an et le voilà propulsé dans le plus grand championnat du monde, la Premier League anglaise.

Everton, le deuxième club de Liverpool, le recrute l'été dernier pour près de 40M€ et décide de l'associer au milieu des Lions de la Teranga Idrissa Gana Gueye recruté au PSG.

Tout un symbole pour l'enfant du quartier de Colobane. Aujourd'hui, comme son aîné, il se retrouve donc au Qatar, en Coupe du Monde, avec peut être une première titularisation ce dimanche. L'homme pressé n'a que 21 ans.