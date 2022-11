Malgré la défaite, l'équipe des Blacks stars a ravi ses supporters

À Accra au Ghana, des supporters des Blacks Stars ont assisté jeudi au premier match de leur équipe dans cette coupe du monde de football au Qatar.

Battue trois buts à deux, par le Portugal l'équipe ghanéenne est devenue la première sélection africaine à avoir ouvert le score dans cette compétition et pour ses supporters, les poulains du coach Otto Addo ont l'étoffe pour la suite du tournoi.

"Nos joueurs ont vraiment bien travaillé. Ce sont juste quelques erreurs qui nous ont fait perdre le match, mais j'espère qu'Insha Allah, au prochain match, nous allons y arriver" a clamé un Ghanéen.

Pour son second et troisième match de cette phase de poule, le Ghana rencontrera la Corée du Sud le 28 novembre puis l'Uruguay le 2 décembre. Coréens et Uruguayens se sont neutralisés, 0 but partout permettant au Portugal de Cristiano Ronaldo de prendre la tête de la poule H.

"Il n'y avait pas penalty" et celui sifflé pour le Portugal est un "cadeau" offert par l'arbitre à Cristiano Ronaldo, a estimé le sélectionneur du Ghana Otto Addo, jeudi après la défaite de son équipe (3-2) au Mondial-2022.

"Quand quelqu'un marque dans cinq Coupes du monde, on ne peut que le féliciter, mais c'était vraiment un cadeau", a-t-il déclaré en conférence de presse, alors que Cristiano Ronaldo a inscrit son premier but au Qatar, après avoir marqué dans les Coupes du monde 2006, 2010, 2014 et 2018. Une première pour un joueur de foot.