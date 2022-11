Mali: Le colonel Maïga annonce l'interdiction des ONG financées par la France

La junte malienne a annoncé, lundi soir, l’interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales (ONG) financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire.

Le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé sa décision dans un communiqué, largement diffusé sur les réseaux sociaux, et les télévisions locales : « Le gouvernement de la transition décide d’interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l’appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. »

Cette décision concerne de nombreuses ONG auxquelles la France continuait à apporter son soutien, en dépit de la dégradation des relations entre les deux pays depuis plus d’un an.

Le Quai d'Orsay avait précisé que la France maintenait son «aide humanitaire» et quelques soutiens à des organisations de la société civile maliennes.

Le colonel Maïga dénonce dans son communiqué des «allégations fantaisistes» et un «subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali» : «En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret; d’autant plus qu’elle contribue à la restauration de notre dignité, bafouée, par une junte française spécialisée, d’une part, dans l’octroi d’aides déshumanisantes pour notre peuple, et utilisées comme moyen de chantage des gouvernants; et d’autre part, dans le soutien actif aux groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien.»

Depuis mai 2021, et un second coup d’Etat confortant leur emprise, les colonels se sont détournés de la France, poussée vers la sortie, et dont les derniers soldats ont quitté le pays en août après neuf ans d’engagement contre les djihadistes, au côté de l’armée malienne. Les colonels se sont tournés militairement et diplomatiquement vers Moscou.