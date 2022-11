Des militaires tchadiens tués dans une attaque djihadiste

Une dizaine de militaires tchadiens ont été tués mardi dans l’attaque de leur poste par des djihadistes près de Ngouboua, dans la région du lac Tchad, dans l’Ouest.

C’est la présidence tchadienne qui a annoncé l’information. Son communiqué fait état des blessés, des militaires tchadiens essentiellement. Sans toutefois en préciser le nombre.

L’attaque a été perpétrée dans une zone où les groupes jihadistes Boko Haram et sa branche dissidente Etat Islamique en Afrique l'Ouest, mènent régulièrement aussi des exactions contre les forces armées et les civils du Cameroun, du Niger et du Nigeria.

Pourtant, il y a 10 jours, lors d’un déplacement dans la région, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avait tenté de minimiser la capacité des djihadistes à s’attaquer aux forces armées.

Le lac Tchad est un vaste étendu d'eau et de marécages parsemée de centaines d'îlots dont certains servent de repaires aux jihadistes de Boko Haram et de l'Iswap.