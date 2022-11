Mondial Qatar 2022 : le Sénégal manque son entrée face aux Pays-Bas

Le Sénégal a longtemps résisté mais il a fini par s’effondrer devant les Pays-Bas. Les champions d’Afrique ont été battus (2-0) et rate leur baptême du feu à la Coupe du monde Qatar 2022.

L’euphorie du sacre à la CAN a accompagné l’entrée en lice du Sénégal au Mondial 2022 lundi. Et l’enthousiasme dans une fan zone à Dakar en est une parfaite illustration. Plusieurs centaines de personnes se sont réunis pour assister à cette première sortie des Lions de la Teranga. Face au Pays-Bas et loin du Qatar, il n’y avait guère de place pour le doute. Les supporters nageaient dans un optimisme digne d’un champion d’Afrique. Et le 0-0 à la mi-temps n’en a nourrit que davantage la une confiance déjà grande. « Je suis optimiste. Je pense que le Sénégal sortira vainqueur, il n’y a pas de souci. Je crois que cette équipe des Pays-Bas ne peut pas nous barrer la route », croit Malick Guèye, un supporter de la bande Abdou Diallo.

Pari perdu. Car après une pression mortelle et une seconde période irrespirable, les champions d’Afrique finissent par s’incliner 2-0. Un coup de massue sur la tête des Sénégalais qui transforme l’euphorie en désillusion pour des supporters battus mais pas abattus pour autant. « Non, je n’ai pas particulièrement des regrets. Un peu déçu par le score parce qu’on aurait pu maintenir le 0-0 et ne pas avoir une défaite au final… Confiante, oui, vu la qualité de jeu qu’ils ont montré, on est sûr que la prochaine fois on va gagner. On va gagner », assure Binta Sène, une supportrice de la Tanière.

Les regrets sont, en revanche, grande chez beaucoup de supporters partagés entre un sentiment de frustration et un optimisme pour quant à la qualification des Sénégalais. Et comme ça ne va pas très fort pour l’heure, le nom du Messi sénégalais ne pouvait manquer dans les discussions. « L’absence de Sadio Mané s’est fait bien ressentir mais les joueurs ont tout donné. Le problème est que les défenseurs hollandais sont des géants à l’image de Virgil Van Dijk, Aké et De Ligt. Le Sénégal a tout fait mais on a manqué de réalisme surtout dans les dernières passes. Déception ? Peut-être. Avec ce résultat, on est pris avec deux buts, donc ça va se jouer dans les autres matchs, le calcul. », regrette Mor Mbengue, un jeune étudiant.

Mais, l’optimisme est encore permis. En tout cas les supporters restent très confiants que le Sénégal va encore se qualifier pour le prochain tour. Mais les hommes d’Aliou Cissé devront impérativement de battre d’abord le Qatar ce vendredi (coup d’envoi à 13) puis réaliser une résultat positif face à l’Équateur pour éviter les calculs à la fin de la phase des poules.