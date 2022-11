Kenya : Konza Technopolis, nouvelle cité pour décongestionner Nairobi

Nairobi, croule sous le poids de sa population qui a doublé ces 20 dernières années. En 2019, la capitale kényane comptait 4, 5 millions d’habitants. Cette croissance rapide pose le problème d’accès aux logements.

Aussi des quartiers avec des habitations sans ordre architectural, privés d’infrastructures appropriées gravitent-ils autour de la capitale.

"Le bâtiment est assez grand et nous devons utiliser l'électricité tout au long de la journée parce que nous ne pouvons pas réussir à faire quoi que ce soit ici sans les lumières. Quand il n'y a pas d'électricité, nous choisissons d'allumer le générateur parce que c'est l'alternative immédiate que nous avons et nous ne pouvons pas utiliser les panneaux solaires parce que nous sommes à l’étroit '', explique Samuel Mburu, directeur du supermarché Jacmil.

Face à ce défi, le Kenya a entrepris la construction d’une nouvelle ville : Konza Technopolis, à 64 kilomètres de Nairobi sur 5 000 acres. La nouvelle cité dite verte et intelligente, devrait compter près de 13 000 logements lors de sa première phase, dotés de toutes les commodités.

"Pour s'assurer que l'eau est consommée de manière adéquate, nous veillons à ce que les bâtiments soient conçus avec des capteurs pour la chasse d'eau des toilettes et aussi pour le lavage des mains. Pour cela, nous encourageons également la récupération de l'eau, en particulier pendant la saison des pluies. Nous avons des réservoirs de stockage sous les bâtiments, de sorte que vous pouvez les pomper et les utiliser pour la chasse d'eau des toilettes...", a déclaréBeryl Omollo, responsable de l'environnement et de la durabilité, Konza Technopolis.

Dans un souci de durabilité, les promoteurs ont fait le pari des matériaux de construction écologiques. La consommation de l'énergie doit aussi être réduite au minimum.

"Pour garantir le caractère durable de notre approche, nous avons recours à l'utilisation multiple d'une ressource simple comme le bois. Ainsi, au lieu de l'utiliser pour un seul usage, nous le réutilisons pour une autre application. Ainsi, nous n'avons pas besoin de couper des arbres supplémentaires pour d’autres applications du bois utilisé dans la construction. Les autres déchets générés à Konza sont triés principalement pour être recyclés.", explique Antony Sang, ingénieur et directeur en chef des opérations de construction, Konza Technopolis.

La fin du projet annoncé pour 2019 a pris du retard. Cette année, le gouvernement a a alloué près de 74 millions de dollars pour le développement de cette cité.