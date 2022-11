Guinée équatoriale : Teodoro Obiang "confiant" de sa "victoire" aux élections

Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui se présente aux élections de dimanche pour un sixième mandat après 43 ans de pouvoir, s'est dit aujourd'hui "confiant" que son parti remportera la "victoire" aux urnes.

Dans de brèves déclarations diffusées par la télévision publique de Guinée équatoriale (TVGE), le président, qui s'est rendu au bureau de vote accompagné de la première dame, Constancia Mangue de Obiang, a déclaré que le PDGE "a démontré sa capacité et que le peuple doit décider".

"Le parti PDGE (Parti démocratique de Guinée équatoriale, au pouvoir) a beaucoup semé et récoltera ce qu'il a semé lors de ces élections", a déclaré M. Obiang après avoir voté vers 11h00 heure locale (10h00 GMT) au siège de l'Academia Ecuato-Guineana de La Lengua Española (AEGLE) à Malabo, la capitale du pays.

"Avec cela, ils doivent soutenir massivement le programme du Parti démocratique de Guinée équatoriale", a déclaré le chef de l'État (le plus ancien président en exercice au monde), soulignant son intention de faire du pays "un pays émergent".

Une demi-heure plus tôt, son principal rival dans la course à la présidence, le secrétaire général de la Convergence pour la démocratie sociale (CPDS, le seul véritable parti d'opposition autorisé), Andres Esono, a exercé son droit démocratique dans le quartier d'Alcaide à Malabo, sur l'île de Bioko.

"Depuis sept heures du matin (06h00 GMT), mon téléphone n'a pas cessé de recevoir des plaintes des quatre coins du pays. Il y a des fraudes, des irrégularités, des votes publics. Et les présidents de séance, qui votent pour les autres. C'est la tendance générale dans toute la région continentale, même dans la ville de Bata", la ville la plus peuplée du pays, a dénoncé Esono dans des déclarations rapportées par TVGE.

"_Le peuple n'est pas autorisé à voter libremen_t", a déclaré le chef de l'opposition, alléguant que "des fraudes massives ont lieu, encore pires que lors des occasions précédentes".

Esono a insisté sur le fait que "ce n'est pas un vote secret, comme le dit la loi, c'est un vote public. En d'autres termes, le parti au pouvoir donne l'ordre aux citoyens d'enfreindre la loi. Et ils veulent rester au pouvoir par la force".

"Là où ils nous laissent voter, nous allons gagner. Voyons s'ils nous laissent voter. Et c'est ce que je demande, qu'ils nous laissent voter librement. Je ne demande pas plus", a souligné le secrétaire général du CPDS, en prévenant ses compatriotes que "c'est votre chance" de "prendre une décision sur votre avenir".

Le troisième candidat à la présidence dans la course, le leader du Parti de la coalition sociale-démocrate (PCSD), Buenaventura Monsuy Asumu, un sympathisant du PDGE, devrait voter plus tard dans la journée.

Le petit pays d'Afrique centrale d'environ 1,5 million d'habitants organise aujourd'hui une élection présidentielle qui était prévue pour 2023, mais qui a été avancée pour économiser des coûts et la faire coïncider avec des élections législatives et municipales.

Obiang, 80 ans, est le candidat du PDGE pour un sixième mandat de sept ans après être arrivé au pouvoir en 1979, lorsqu'il a renversé son oncle Francisco Macias par un coup d'État.

Depuis son indépendance de l'Espagne en 1968, la Guinée équatoriale est considérée par les organisations de défense des droits de l'homme comme l'un des pays les plus répressifs et les plus corrompus au monde.