La FIFA enverra 11 millions de ballons de football à des écoles

La Fédération internationale de football association FIFA, relance un programme pour la jeunesse des pays en développement.

Onze millions de ballons seront envoyés dans des écoles et des entrainements gratuits via une application seront proposés.

La FIFA estime que plus d'un demi-milliard de jeunes enfants bien disposés n'ont pas encore suffisamment de contact avec le jeu le plus populaire au monde.

Et cela pourrait aider à trouver la prochaine génération de stars talentueuses.

"Ce qui m'amène au sport, c'est quand je regarde les professionnels jouer, par exemple, Sadio Mané qui est mon idole, et Lionel Messi, qui fait ses dribbles, ça m'encourage, ça m'incite à mieux jouer au football." a déclaréJean Pierre Ano Kouadja, élève.

Football for schools, le football pour les écoles, commencera avant la coupe du monde 2022 au Qatar prévue le 20 novembre.

Doté d'un budget de 100 millions de dollars de la FIFA, le programme vise à faire parvenir des ballons à 700 millions d'enfants des écoles primaires, soit près de la moitié des enfants du monde âgés de 4 à 14 ans.

"Le football de l'école nous apporte le développement humain, le développement du genre, car il est destiné aux filles et aux garçons." a ditAdélaïde Koudougnon, entraîneur de football.

N'importe quel enseignant pourra grâce au programme, s'entraîner avec l'aide de dizaines de séances d'entraînement gratuites conçues pour les enfants.

Le programme qui est actuellement en cours en Côte d'Ivoire, a été initialement lancé en 2019, mais a dû être mis en pause en raison de la pandémie de COVID-19.

"La Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à lancer le programme Football for Schools, et le cinquième dans la région de la CAF, après la Mauritanie, Djibouti, l'Afrique du Sud et le Malawi. Avec le lancement du programme Football for Schools, la FIFA a accompagné la FIF (Fédération ivoirienne de football), et le ministère de l'Éducation nationale, avec la livraison d'environ 27 000 ballons et le lancement de l'application Football for Schools en français." a déclaréFatimata Sow Sidibe, directrice, Football for Schools, FIFA.

L'objectif est d'atteindre les enfants dans les coins les plus pauvres ou les plus reculés du monde.

L'Inde à elle seule a besoin d'un million de ballons, qui devront probablement parcourir le pays par la route pour atteindre les enfants d'environ 10 000 écoles.