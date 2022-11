"Black Panther: Wakanda Forever" écrase le box-office dès sa sortie

"Black Panther : Wakanda Forever", la suite du film Marvel afro-futuriste qui avait cartonné en 2018, a largement dominé le box-office nord-américain pour son premier weekend dans les salles, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec 180 millions de dollars de recettes estimées entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, le film Marvel se classe à la 13e place des meilleures entrées de l'histoire, selon le site Box-Office Mojo. A l'international, le film a enregistré 150 millions de dollars supplémentaires.

"C'est une sortie sensationnelle", a affirmé David Gross, du cabinet spécialisé Franchise Entertainment Research, "particulièrement pour une sortie mi-novembre".

Le public et les exploitants, qui ont traversé une période creuse au box-office depuis la fin de la saison estivale et la réduction du nombre de superproductions à gros budget, attendaient avec impatience "Wakanda Forever". Le film a démarré sur les chapeaux de roue, un peu plus fort que le premier film, avec 84 millions de dollars le jour de l'ouverture, dont 28 millions de dollars pour les avant-premières du jeudi.

"Certains espéraient peut-être 200 millions de dollars comme le premier film, mais c'est solide", a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. "C'est le type de film dont les cinémas ont vraiment besoin pour attirer les spectateurs".

"Wakanda Forever" rend un hommage appuyé à Chadwick Boseman, la star du premier "Black Panther", décédé en 2020 d'un cancer du côlon à 43 ans. L'acteur y fait des apparitions sous la forme de flashbacks en tant que T'Challa, le souverain du royaume africain fictif de Wakanda.

Après le décès de T'Challa, le Wakanda se trouve aux prises avec les puissances mondiales, dont un royaume sous-marin, et lutte pour conserver son autonomie.

A l'affiche figurent Letitia Wright comme Shuri, la sœur de T'Challa, Angela Bassett comme la reine Ramonda, mais aussi Lupita Nyong'o, Danai Gurira ou encore Winston Duke.

Le "Black Panther" de 2018, le premier blockbuster avec un superhéros noir, était devenu un phénomène culturel et avait rapporté plus d'1,3 milliard de dollars de recettes, collectant en chemin une nomination aux Oscars en tant que meilleur film.