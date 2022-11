Avec son parc solaire, l'Égypte avance vers les énergies renouvelables

De loin, le paysage infini de panneaux solaires qui s'étend à l'horizon peut facilement être confondu avec des cultures sur le point d'être récoltées. Mais ici, dans le désert du sud de l'Égypte, les ouvriers ont cultivé un autre bien précieux : l'électricité.

Une fois que le soleil a frappé les panneaux solaires photovoltaïques, une charge thermique génère de l'électricité qui est acheminée vers quatre centrales électriques appartenant au gouvernement et distribuant de l'énergie sur le réseau national égyptien.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour accroître la production d'énergie renouvelable. Avec un ensoleillement quasi permanent et les côtes venteuses de la mer Rouge, les experts estiment que l'Égypte est bien placée pour passer au vert.

Pourtant, c'est aussi un pays en développement qui, comme beaucoup d'autres, doit faire face à des obstacles pour passer au vert. Une grande partie de son infrastructure dépend des combustibles fossiles pour alimenter cette nation de quelque 104 millions d'habitants.

La ferme de panneaux solaires, projet phare de l'Égypte baptisé Benban, du nom d'un village local, place le pays à l'avant-garde du continent africain en matière d'énergies renouvelables. Mais des questions subsistent quant à la stratégie à long terme de l'Égypte en matière d'énergie verte, et quant à savoir si les incitations sont suffisantes pour que le gouvernement, à court d'argent, fournisse 42% de l'électricité du pays à partir de ressources renouvelables d'ici 2035, comme il l'a annoncé.

Karim el-Gendy, expert de Chatham House spécialisé dans la durabilité urbaine et la politique climatique, estime que l'Égypte n'a pas atteint son objectif de produire 20% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2022. Le chiffre actuel est plus proche de 10%, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Il y a moins de demande pour l'énergie solaire, en partie à cause de l'afflux de gaz naturel, grâce aux nouvelles découvertes situées dans la section égyptienne de la mer Méditerranée.

"Ces deux dernières années, nous avons constaté un moindre intérêt pour les projets intégrés d'énergie renouvelable en Égypte, qu'il s'agisse d'énergie solaire, dans le sud, ou d'énergie éolienne", déclare Karim el-Gendy.

En tant qu'hôte de la COP27, l'Égypte a déclaré qu'elle ferait pression sur les autres nations pour qu'elles mettent en œuvre les promesses climatiques faites lors des conférences précédentes. L'Égypte n'est pas tenue de respecter un plafond d'émissions de carbone, mais elle a promis d'atténuer et de limiter l'augmentation de ses émissions dans les principaux secteurs polluants, tels que l'électricité et les transports.

L'utilisation du gaz naturel a également été utile, car elle a permis à l'Égypte d'abandonner la combustion du charbon et du pétrole, des industries beaucoup plus polluantes, mais le gaz reste néanmoins un combustible fossile.

Le gouvernement a révélé peu de détails sur la manière dont il mettra en œuvre ou financera la vision 2035. Les investissements étrangers joueront probablement un rôle important, car les pays d'Europe se tournent vers le sud pour l'énergie solaire. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a alloué 10 milliards de dollars de financement à plus de 150 projets à travers l'Égypte, et Benban est considéré comme l'un de ses principaux succès.

La ferme tentaculaire est conçue pour s'agrandir à mesure que la demande d'énergie solaire augmente.

Elle offre un énorme potentiel pour nous et pour d'autres investisseurs, avance Faisal Eissa, directeur général pour l'Égypte chez Lekela, une société néerlandaise qui a investi dans Benban.

L'Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables affirme que Benban a déjà réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre du pays. Mais le chemin à parcourir est encore long. En 2020, les énergies renouvelables représentaient 6% de la consommation énergétique de l'Égypte, selon l'Energy Information Administration des États-Unis, les produits pétroliers représentant 36% et le gaz naturel 57%. Le charbon ne représentait que 1%.

L'Égypte pourrait également être moins incitée à investir dans les énergies renouvelables alors qu'elle est aux prises avec des problèmes intérieurs, notamment une crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, la guerre de la Russie en Ukraine et la répression de la dissidence par le gouvernement depuis des années. Le mois dernier, Le Caire a conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international qui lui permettrait d'accéder à un prêt de 3 milliards de dollars.

Les effets du changement climatique se font déjà sentir dans le delta du Nil, où la montée des eaux a entraîné l'apparition de sel rampant qui ronge les racines et gâte les fermes, dévastant ainsi les moyens de subsistance des agriculteurs égyptiens.

Le pays le plus peuplé du monde arabe ne représente que 0,6% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Mais il est confronté à des niveaux importants de pollution urbaine. La majorité de la population vit dans des quartiers densément peuplés, le long des rives fertiles du Nil et de son delta septentrional. Ici, les gaz d'échappement des voitures et les transports en commun fonctionnant au diesel encombrent les rues.

L'exposition des Égyptiens à la pollution atmosphérique est, en moyenne, 13 fois supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a recensé 90 559 décès prématurés en 2019, selon les statistiques recueillies par les Nations unies.

La capitale congestionnée du pays, Le Caire, est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, après le champ gazier offshore géant de Zohr, selon le Climate TRACE.

Les 90% restants du territoire égyptien sont des déserts inhabitables. En exploitant mieux cette vaste étendue et ses côtes, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, basée à Abu Dhabi, a déclaré que le pays d'Afrique du Nord pourrait produire plus de la moitié de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030.

C'est une façon différente de voir le paysage brûlé par le soleil du pays.

"Les gens ici ont commencé à considérer le soleil comme une source d'énergie", soutient Ahmed Mustafa, qui dirige l'une des nombreuses nouvelles entreprises de logistique de la région qui travaillent aux côtés des promoteurs et des ingénieurs de Benban, leur fournissant des équipements.

Pour la population locale, le parc solaire a été une source de transformation. Des milliers de personnes ont travaillé sur le site pendant sa construction, et beaucoup sont restées comme techniciens et nettoyeurs une fois qu'il a été pleinement opérationnel.

En fin de compte, le développement de nouvelles capacités éoliennes et solaires se résumera à ce qui est rentable pour le gouvernement, malgré ses expressions de bonnes intentions, selon M. El-Gendy.

"La nécessité de développer son secteur des énergies renouvelables dépend entièrement des intérêts commerciaux de l'Égypte", rappelle-t-il.